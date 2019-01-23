【環保紀錄片】CNEX「綠號院線」二月開映　反思塑膠海洋全球暖化

人人在談「環保」，究竟甚麼是「環保」？由CNEX基金會主辦、環境及自然保育基金及環境運動委員會贊助的「綠號院線計劃」，將於二月正式開映！CNEX精選10部亞洲及海外環保議題紀錄片，內容包括塑膠垃圾、海洋污染、全球暖化、食物多樣性及安全等議題。

CNEX為一非營利性質的民間文創組織，由兩岸三地熱愛紀錄片的人士組成，期望透過影音和文字，留下華人社會發展的生態軌跡。除建立紀實文藝資料庫外，亦參與紀錄片徵案與製作、舉辦年度主題影展、發行系列出版物等。

↓↓↓ 部分紀錄片介紹 ↓↓↓

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項目主任鄭小姐向《香港01》表示，各紀錄片將在今年二至十月於全港18區進行社區放映，届時CNEX將與該區的環保團體合辦，每區放映2場，並設有映後活動如分享、展覽或導賞團等。希望觀眾回應紀綠片內容之餘，更可藉此認識區內的環保團體，提升環保意識。

在二月率先打頭炮的會是灣仔區、北區及油尖旺區，首部進行社區放映的紀錄片《時尚代價》（The True Cost）講述「Fast Fashion」以致製衣業如何影響環境。

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