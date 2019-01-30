【柴灣公園．共融設施】整蠱視障人士？何解盲人引導徑突然中斷？

視障人士出行，除了靠一支「盲公竹」作為提示前方有阻礙物之外，亦會依靠路面上鋪設的引導徑。 近日有市民向《香港01》報料，指柴灣公園內的一節盲人引導徑，在中途突然中斷，懷疑設計有錯誤；他的視障家人更因而在該處跣倒。 不過，香港盲人輔導會的社企經理許凱軍看過有關照片後，直言有關引導徑突然中斷，其實是一個警號……

斜路下段右旁為鐘樓，重新連接引導徑可通往不同出口。（羅鈺歡攝）

市民郭先生向《香港01》報料，稱他的視障家人到柴灣公園散步時，用「盲公竹」（導引棒）沿著引導徑行走，去到中段發覺引導徑斷開了，但他不以為然，繼續行前，怎料前方原來是一段小斜路，結果他失足跣倒。

記者到現場視察環境，發現引導徑斷開位置的確是一段小斜坡，約有15步距離，之後便變回平路，而引導徑又再出次出現，再延伸至公園內其他設施，包括小食亭、洗手間、長者健體園及出入口的行人天橋和升降機等。

突然斷開的盲人引導徑，究竟是否設計有問題？香港盲人輔導會的社企經理許凱軍（Navy）看過相關相片後，指出引導徑突然中斷，並非設計失誤，「中斷」、「斷開」其實等同警號，提醒視障人士要加倍留意。而事實上，在柴灣公園內，中斷的引導徑前面，便是一段小斜坡。

另外，他又指出，設計這類盲人引導徑時，亦會顧及輪椅使用者，如果在斜路上仍然鋪設凹凸不平的盲人引導徑，容易令輪椅使用者在斜路上生意外。

許又指，若視障人士有需要，其實可以接受「定向行走訓練」，以了解引導徑的用途。他提醒視障人士，若踏到大圓點的警示磚，應先用導引棒探索前方有何阻礙物，聽一聽周圍環境再作前進。另外，如不熟悉陌生的公園路段，可留意入口旁邊有否凸字地圖，摸一摸公園內有何設施，再向途人問津，途人如見類同情況，也可上前扶助視障人士。

其實，盲人引導徑上的「大圓點」、「小圓點」，以及其他線條，對於視障人士來說，都是有意思的。根據屋宇署暢通無阻通道設計手冊所指，大圓點是警示磚，表示使用者需要停步，探索一下前面路面情況；小圓點則設於交接位置，以顯示路徑方向可能改變；及橫間的方向磚，則代表安全路徑。