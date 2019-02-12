【腦退化】舞者舞入社區　倡社會關注腦退化長者

本港人口老化日趨嚴峻，全港每100名65歲以上的長者就有5至8人患有認知障礙症（又名腦退化）。患者不但失去記憶，亦逐漸失去身體機能，思緒和情緒亦變得紊亂，除了藥物治療外，有舞者從已故祖母面對認知障礙症的啟發，用舞蹈服務同類患者，透過舞姿讓他們鍛鍊筋骨，拉近他們的心靈，解開心中鬱悶。

本港土生土長的編舞和舞者陳楨，2006年遠赴英倫習舞，懂得卡塔克舞(Kathak)、芭蕾、現代舞、中國古典舞及民族舞訓練，於2013年獲得英國薩里大學 (University of Surrey) 舞蹈文化碩士學位，自2014年起加入舞團「Amina Khayyam Dance」在世界各地演出。

雖然長年在外，但因她自幼與祖母、父母和姊姊同住，兩姊妹與祖母分享一個睡房，加上祖母熱愛表演藝術，與醉心跳舞的陳楨特別投契，建立深厚感情。大約2003年，祖母開始被確診患上認知障礙症，不但身體機能轉差，脾氣亦變得暴躁。偶然間，陳楨在家中為祖母跳舞，祖母不但重展笑顏，更開朗地滔滔不絕細數當年，令她意識到「長者感覺快樂，和有人陪伴是很重要的。舞蹈正可為他們抒發情緒」。

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2013年祖母不敵病魔去世。兩年後，陳楨不忘回饋社會中一群患認知障礙症的長者，在英國社區中心教他們舞蹈。長者藉着學舞強化肌肉與肢體協調力，減少跌倒的風險，也增加社交機會。去年，她更走進公立醫院的兒童和長者病房，透過舞蹈接觸不同背景、階層和種族的病人，聆聽他們的故事及經歷。

陳楨表示，長者訴說往事令她最為動容，不少長者對她稱，「很久沒有人為我作一件事，很久沒有人聽我說話了」，讓她更有決心用舞蹈承載這些沒有發聲渠道的故事，積極將藝術與生活結合，透過舞蹈提倡社會關注長者。

陳楨將今月23日（周六）在香港兆基創意書院多媒體劇場公演兩場獨舞作品《空》。該作品曾於倫敦Resolution 2019 舞蹈節的演出，表達過去對社區中心的長者和婦女背後故事和情感的探索，「人生為他們強加束縛，剝奪發聲的能力、在身心挖洞，而他們強頑地去超越這些空隙」。屆時亦特別設故事分享和演後分享會，冀讓不同人聽到社區的聲音。詳情可瀏覽網頁：https://www.putyourself.in

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