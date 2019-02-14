【大埔萬千星輝生果檔】天花掛60盞射燈　網民笑言：開演唱會？

晚上七時半，天色已黑，但從遠處看去，大埔一家生果店仍「熠熠生輝」。細看之下，會發現店鋪天花上掛滿近60盞射燈，燈光直接照射在生果上，好不耀眼。記者向生果店老闆劉先生查詢掛滿射燈原因，老闆則表示，掛射燈希望「光線夠，生意會好啲」。有曾經光顧的街坊剛從生果店買了一袋橙，她表示有幾個橙雖然已經爛掉，不過認為他們的生果勝在夠甜。

生果檔估計約有100呎，在小小一角已有近60盞射燈。

位於大埔翠屏商場下層一間水果店，天花上掛滿近60盞射燈，如黃、紅及白色等，直射在生果上。近日，有網民發帖指，經過該生果店發現店內滿佈射燈，形容生果店如「開演唱會」般耀眼，甚至有人笑言「如果你係通緝犯，就唔好行果（嗰）頭呀」。記者早日特地前往該生果店辨明真偽，尚未到店，已從遠處看到耀眼射燈。當時生果店已準備打烊，不過仍有幾份火龍果及橙在割價促銷。

晚上近七時半，店內仍熠熠生輝。

老闆劉先生表示，生果店已營業近兩年，不過射燈在去年才剛安裝上，指希望「光線夠，生意會好啲」，至於每月電費多少他就不願透露。如此多射燈，會否令生果快熟？許小姐為附近街坊，她表示曾經在新年期間光顧過一大袋橙，認為橙勝在夠甜，雖然間中有爛橙，但亦經常光顧。