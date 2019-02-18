上水違法燒烤場烏煙瘴氣　油煙攻入皇府山

最近天氣涼爽，不少人假日會去郊遊或燒烤，但假若在家附近有一所違法燒烤場，油煙「攻」入屋兼噪音不斷，那就相當頭痛。上水梧桐河一帶被指有人非法經營燒烤場，嚴重影響附近居民生活，即使傳媒曾作出相關報導，經營者亦一於闊佬懶理，街坊有冤無路訴。

據悉該燒烤場於去年底近上水梧桐河的一幅三十萬呎的土地開業，屬非法經營。燒烤場內更設卡拉OK房，顧客夜夜笙歌，傳出的噪音令附近居民極度困擾，擾人清夢。而燒烤場飄出來的油煙更為住在附近皇府山的居民帶來很大影響。

最近上水梧桐河周遭出現違法燒烤場，令居民生活大受影響。（示意圖）

當區區議員劉其烽向《香港01》解釋：「比起去年尾，依家叫做有啲改善嘅，可能係執法部門多咗嚟巡視，嘈音同油煙都少咗，但間燒烤場始終未停業，個問題係無根治。」區議員劉其烽和其助理張京樑因此將相關問題呈交區議會，希望各部門可以更積極跟進事件，和交代執法取締梧桐河旁違規燒烤場的情況。

最近上水梧桐河周遭出現違法燒烤場，令居民生活大受影響。（資料圖片）

規劃署就回覆議員查詢指，該地段為「政府、機構或社區」 及「休憩用地」地帶，因此在該處經營燒烤場必須先獲城規會批給規劃許可。而署方的檢控組調查後，在去年12月6日根據《城市規劃條例》向違例燒烤場的有關人士發出強制執行通知 書，要求有關人士於2019年3月6日或之前中止有關違例行為。