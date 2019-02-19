宣傳街招貼滿東區　製傳單盒掛圍欄　區議員斥：難為清潔工人！

不少人為做宣傳，在各區亂貼街招，情況並不罕見。然而，近日有人投訴，東區亂貼街招的問題日趨嚴重，更批評街招的內容有問題，例如是提供各類病痛的速效醫治方法，被質疑若然無效，或會延遲病人接受正當醫治的時間。

東區區議員林其東向《香港01》表示，東區亂貼街招的情況非常嚴重，尤其唐樓特別多，而巴士站和電車站亦有其蹤影。他續指，街招的內容很有問題，最令人擔心是一些教人醫病的廣告，「教人醫淋病、花柳同腳癬，話俾啲唔知咩藥你食，古靈精怪，一啲都唔科學！最擔心係有人信咗，然後延遲接受醫治。」

唐樓外被貼滿街招。(林其東提供)

這些街招廣告不單止愈來愈多，尺寸亦愈來愈大。林其東表示，在筲箕灣道見過很多用A4紙張的招聘街招，貼了在圍欄上，十分難清除，更在清除時吸走欄桿上的油漆，林慨嘆難為了一眾清潔工人。他批評亂貼街招的人是採用不正當的宣傳手法，「好多誠實商家真金白銀去賣廣告，但佢哋不實手法，周圍貼街招，真係好唔公平。」

林其東指，有人自製宣單盒子，掛在圍欄上。(林其東提供)

他續指，現在部分商戶更有「新招」，有食肆在街道的圍欄上，用兩條繩掛著一個盒，然後在盒中放滿店子的傳單，任人取閱。

林其東建議採用科技防塗，讓貼上牆上的街招更容易清理。(林其東提供)

有見亂貼街招問題嚴重，林其東建議當局參考其他地方的做法，採用「科技防塗」，利用有防貼防塗功能的納米漆作為公共設施的表層物料，「青島已經用緊有關技術，塗上後可更容易摵走傳單，寫上去嘅字都容易啲清理，清潔工人唔使咁辛苦。」

《香港01》已就事件向食環署查詢，正等待回應。

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