【隔門有耳】觀塘街坊驚見廁所門生菇：清極都無限復活！

踏入春天，溫暖潮濕的天氣容易滋生菇菌，最近有觀塘街坊發現家中竟「隔門有耳」，廁所木門「生菇」，苦訴用盡方法清理，菇菌仍不停「復活」，引來同區居民熱議，笑言是「寄生怪物」。有專家了解後，認為「木門菇」雖然無毒，但處理時要小心，更要謹記切勿胡亂食用。

事主馮小姐向《香港01》表示，其娘家觀塘翠屏北邨翠梓樓的居所最近受「木門生菇」困擾，透露整個廁所長出至少十多顆啡紅色菇菌，門框佈滿菌絲，且傳出惡臭。她最近亦將相片放上網，引來網民熱議，有不少人笑言是「外星寄生生物來襲」，又說笑稱是「千年靈芝、白松露，發達了！」

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對於有人留言奉勸稱，廁所環境潮濕溫暖，又多菌，容易生菇，故應該使用鋁門、玻璃門，而非木門，惟馮小姐無奈回應稱，由於住所為房署單位，木門是由房署安裝，透露兩年前曾因木門被蟲蛀爛而更換了一次，但「住了逾30年都未曾見生菇問題」，又指「已經多次️用1比99、1比49，以及甚至不稀釋的漂白水清理都沒用，上次菇菌長得如手掌般大」。

香港浸會大學生物系教授翁建霖看過相片後，回覆記者查詢時表示，相信涉事菇菌為毛木耳，屬膠質菌類，為木材腐朽真菌，並無毒性，但強調不論有否毒性，都不應胡亂食用在家居滋生的菇菌，以免引致腸胃不適。

記者翻查漁農自然護理署資料，毛木耳為本港十大常見的木材腐朽真菌之一，生在死枝、死樹或樹樁上。子實體扁薄、捲曲、杯狀和耳殼狀或於中心點幾個呈耳狀的子實體疊生。表面平滑，有時略有紋理，微小柔滑或有纖細絨毛，乾後轉為灰白色。內層平滑至略有皺紋，新鮮時呈膠質，曬後呈黃褐色、灰褐色、褐色、乾後轉黑且硬。孢子無色，光滑，香腸形，長12至18微米、闊5至6微米。

翁教授指出，菇菌為附生性生物，一般寄生於已死亡的植物，木材家具較易「中招」，「除非用chemical fumigation（化學熏蒸）菌絲，否則應該難以清除。如只用physical removal（物理清除），菇菌仍會生長，直至有機物質全部被破壞，「故要徹底清理菇菌問題，就要將木門更換」。他又稱，門窗的膠邊入水或有垃圾，都會有機會生菇菌，建議封好膠邊，減少菇菌再生。

本港氣候潮濕，過去生菇怪聞時有發生，今年1月有柴灣街坊驚見住所的洗手盆下面長出一串菇菌，以及去年6月大埔街坊發現家中地拖「生菇」亦惹來網民關注；而3年前一幅電車生菇照片，更即時引起一輪市民尋找電車菇的熱潮。

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