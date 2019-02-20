【點子遊花園】風力發光　200藝術裝置　照亮愛秩序灣公園

風起了便有光，下月三日晚上，西灣河的愛秩序灣公園水池料將變成一遍光海。 本地公共空間設計師郭達麟，日前與一班小學生及街坊，將廢膠樽及玻璃樽改裝，加上風力發電的小燈泡，計劃打造約200個「遇風即亮」的藝術裝置，並將於下月三日晚上，邀請公園在場人士一起放置在愛秩序灣公園水池，展出兩星期。 主辦「點子遊花園第三站：愛上好風光」的拓展公共空間秘書長葉紫盈表示，今次康文署罕有地准許大家「玩水」，希望藉活動建立公共空間使用者跟管理者的互信，令公園亦可成親水好去處。

「將200個裝置都放在水池時後，當有風時，裝置上的燈泡便會發出綠光，無風時便沒有，那便像螢火蟲一閃一閃的樣子。」郭達麟說，這藝術裝置取名「風光」，就是取自有風便有光，由光去體現風的概念，而愛秩序灣公園臨近海邊，海風很大，是一個體現這些自然風光的好地方。這些藝術裝置都是取自於「綠在東區」廢膠樽及玻璃樽，改裝方法簡單，連小學生也會，剛過去的周日(17日)，他跟約30名小學生及家長一起動手製作。

剛過去的周日，公共空間設計師郭達麟教一群小學生去製作風力發光的藝術裝置。(受訪者提供)

先把玻璃樽清洗，刮掉招紙標籤，樽口封上水松，加上一個外形像風車，由風力推動的小燈泡。同時，將廢膠樽切開一半，剪成花朵狀，再用熱風槍令其收縮，變成立體花型，再套在玻璃樽上裝飾。他說，當這些裝置完成後，會在玻璃樽內加點水，放到水池時，樽口及風車會朝向上，遇風發亮。另外，他亦會用一起樽蓋加上LED白色燈，屆時水池可說是綠白相輝映。

一群小學生及家長在日前舉行的工作坊，製作藝術燈光裝置。(受訪者提供)

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從事15年公共空間設計的郭達麟說，水池跟草地都是大自然元素，是人想親近的事物，透過這些發光藝術品，吸引人到公園水池玩樂，亦希望城市中公園等地方，都可讓人去親一親。「這需要時間去推動，昔日公園的草地不可踐踏，但現在部分公園草地已讓市民散步，期待日後公園水池也可讓人去嬉水。」郭達麟說，現時公園的水池水深有限，今次放置藝術裝置的水池，只有約6吋深，期望藉活動建立水池也可讓人親近的概念。

跟藝術推廣辦事處合辦，策劃是次活動的拓展公共空間秘書長葉紫盈說，愛秩序灣公園位於筲箕灣避風塘附近，跟海洋關係密切，希望活動同時帶出保護海洋的信息，同時，公園晚間燈光較暗，不但適合這些浮水的發光藝術品，亦希望吸引更多街坊前來享受這公共空間。本周日(24日)將舉行第二場的環保藝術燈光裝置工作坊，供公眾人士報名，尚餘少量名額。工作坊所製成的環保藝術燈光裝置，將於3月3日放在愛秩序灣公園水池中，並公開展覽至3月17日。

拓展公共空間秘書長葉紫盈表示，今次康文署罕有地准許大家到水池內，希望藉活動，建立公共空間使用者跟管理者的互信，令公園亦可成親水好去處。(受訪者提供)

公眾可參加工作坊製作發光藝術裝置。（受訪者提供）

點子遊花園第三站：愛上好風光活動詳情： ♻ 藝起創作！社區工作坊 日期：2月17及24日 (日) 時間：下午2時至4時 地點： 綠在東區 人數：每場40人 內容：利用廢棄塑膠、回收玻璃瓶，配合再生能源製作環保藝術燈光裝置，並於3月3日置於愛秩序灣公園水景作公開展覽。 活動及報名詳情：https://goo.gl/3p1Kq4 💡 藝起點燈！作品亮燈派對 日期：2019年3月3日 (日) 時間：下午3時至7時 地點：愛秩序灣公園特色水景 內容：參加者可親身走進公園水池，放置自製藝術燈光裝置(工作坊參加者優先)。任何人士均可參加，歡迎即場參與，毋須預先報名。