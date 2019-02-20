【美麗留存】灣仔寶華大廈「最美麗鐵閘」免被毀　獲發展商保留

位於灣仔皇后大道東54號的寶華大廈，於2017年底被太古集團收購，不少人擔心太古集團在舊樓重建的同時，會把那道設計獨特、據指是人手製作的綠色鐵閘拆除。《香港01》向太古地產查詢大閘的去留，太古地產表示由始至終都決定妥善保存這道已有60年歷史的大閘，此消息對保育文物來說意義重大。

寶華大廈建於50年代，樓高14層的住宅大廈。大廈大門前的綠色鐵閘設計獨特、手工精巧，加上寫上中英文街名及街號，除了成為灣仔的地標外，更被譽為「灣仔最美麗鐵閘」。全民保育行動發起人袁智仁指出，手做鐵閘在香港買少見少，寶華大廈鐵閘具有獨特社區價值。

寶華大廈大門的綠色鐵閘，被喻為「灣仔最美麗鐵閘」。(全民保育行動發起人袁智仁提供)

而寶華大廈於2017年底被太古集團收購，令人擔心「最美麗鐵閘」會否因此被拆除。太古地產發言人對《香港01》表示，從來沒有打算拆除該大閘。「我們留意到灣仔寶華大廈入口的鐵閘甚具紀念價值，亦了解公眾對有關大閘的關注，現時把鐵閘妥善保存，並正研究大閘日後的用途。」

太古地產於2017年底向城規會申請重建灣仔寶華大廈，獲城規會批准改建成一幢28層高的辦公室大樓，涉及樓面面積約22萬方呎。