【小提琴Busking】小童快閃合奏小星星　用音樂凝聚西環街坊

西環近日有快閃表演。周日（17日）一班小朋友在正街以小提琴合奏兒歌「小星星」，途人聽到這首耳熟能詳的曲目，也停下腳步欣賞，陶醉萬分。是次活動由HK Suzuki Music Institute與Local Hood合辦的音樂活動，希望透過街頭表演，拉近區內的鄰里關係，讓街坊們聚結成群組互相幫助。

是次小提琴表演的學生約4至9歲，演出完畢後師生們在正街斜路上留影合照。（受訪者提供相片）

日前有市民將一段兩分半鐘的快閃演奏片段，上載至社交群組，片中有兩位小提琴導師帶領一班活潑可愛的小朋友，拉奏法國著名兒歌「小星星」。《香港01》與拍片者余先生聯絡，他說：「班小朋友好可愛，跟著導師一句一句咁拉，雖然節奏唔係太齊，但都聽得出喺咩歌。演奏完畢後，小朋友一齊向途人鞠躬致謝，大家見到佢哋咁落力演出，全場街坊都拍手鼓勵，場面好溫馨。」

負責機構HK Suzuki Music Intstitute 的音樂學院總監Dr. Evelyn Osborne跟《香港01》表示，是次快閃表演用了1個月時間準備，約有12名年齡介乎4至9歲的音樂學院學生分組演出，家長們也參與其中支持小朋友。Dr. Evelyn Osborne指：「參與表演的學生大部份最少學習了小提琴1至3年，所以他們對於今次演奏的多首曲目已經很熟練。」她表示不會為表演而挑選學生，只是問誰有空便可參與演出。

Dr. Evelyn Osborne指，他們定期舉行公開演出，每年會在卑路戶灣公園舉行音樂會及家庭野餐，偶爾在周六到香港大學港鐵站入口前及石塘咀附近，進行快閃表演，亦曾到明愛恩翠苑老人中心為長者演奏，還會探訪區內的幼兒園和小學，他希望學生們能夠從學習音樂過程中，也能為社會服務。