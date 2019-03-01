【花槽變爛地】東區挖行人路挖爛埋花槽　水務署咁解釋

有東區區議員早前發現，柴灣永泰道及翠灣街地下花槽被破壞，花槽無故被放置滿沙石，變成爛地，「有關部門指工程只會影響行人路，但唔明點解花槽都要鑿爛。」據了解，是次鑿爛花槽事件跟水務署進行更換鹹水管工程有關。

古桂耀指，收到通知指水務署於翠灣街進行更換鹹水管工程，「有關部門指工程只會影響行人路，從沒有提及花槽位置需要挖掘，理應只會挖掘行人路，但無啦啦連花槽都鑿爛。」他表示，位於翠灣街地下花槽放滿沙石及爛泥，有如「爛地」一樣。對於花槽被破壞他感到驚訝，並曾向有關工程人員作出警告，提醒他們花槽是政府公物，不可破壞，「但佢哋無理我。」

永泰道地下花槽被工程破壞。古桂耀批評，工程只會影響行人路，從沒提及花槽位置需要挖，現時花槽被放置滿沙石，有如爛地一樣。（東區區議員古桂耀提供）

水務署向古桂耀證實，永泰道及翠灣街進行水管敷設工程，是為柴灣海水供應系統提升工程，作水管敷設及改善小西灣海水抽水站。該項工程將於柴灣及小西灣區內敷設約3.8公里長、直徑150至600亳米不等的鹹水管。

工程破壞翠灣街路上花槽。（東區區議員古桂耀提供）

翠灣街地面花槽被工程破壞。（東區區議員古桂耀提供）

水務署則回應《香港01》查詢時指，按原定工程設計，在翠灣街近永泰道敷設的水管會敷設在行人路下。根據一般程序，在工程開始前，承建商首先挖掘探井進行實地勘測，確定水管走線是否可行。然而，實地勘測發現該行人路段的地下空間現被大量公共設施佔用，餘下的地下空間不足夠敷設有關水管，於是只能把水管改為敷設在行人路旁的花槽下。

水務署表示，承建商已回填有關花槽及修復行人路石壆等設施，並將盡快種植花槽上的植物，預計花槽的全部修復工程，可於今年三月中完成。

水務署指，被挖掘的花槽已回填有關花槽及修復行人路石壆等設施。（水務署提供）