【大埔站跳掣】東鐵列車傳巨響　白鷺伏屍車頂　沿線為鷺鳥棲息地

大學站及大埔墟站之間的大埔滘白鷺湖，有白鷺棲息。（潘安奇攝）

港鐵東鐵綫一列車一度停駛。今日（28日）下午1時許，東鐵一列往上水方向的列車，前往大埔墟站期間，突然傳出巨響，令列車停駛。現場消息指，職員在列車第一卡及第二卡車頂找到雀屍，疑為一隻小白鷺，其後由食環署檢走，由於現場為有三條路軌，東鐵綫服務未受影響，肇事列車隨後已駛走。

港鐵發言人表示，今日下午約1時10分，東鐵綫往羅湖方向，大學站至粉嶺之間一段架空電纜出現跳掣。車務控制中心即時安排工程人員進行檢查，大約5 、6分鐘後恢復電力供應，列車服務亦陸續回復正常。事故期間，於該路段內的列車，通風系統維持運作，車站及車廂亦有作出廣播通知乘客。

港鐵發言人指，工程人員其後在一列列車車頂的集電弓附近發現一隻雀鳥屍體，相信可能由於有雀鳥接觸到架空電䌫，令到架空電䌫跳掣，工程人員會作詳細調查，車務控制中心安排該列列車返廠檢查，該列車車上約有400名乘客，需要在大埔墟站落車，轉乘下一班車繼續行程。

大學站往大埔墟站，會路經大埔滘的白鷺湖，有白鷺棲息。記者去過現場觀察，發現白鷺主要在湖的範圍內或附近的樹上聚集，有時會有個別白鷺飛近電纜，最近時距離只有約半米，幸未見驚險撞上電纜的情況。