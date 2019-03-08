【最強武器】荃灣臭港問題未解決　渠務署出動機械人幫手通渠

荃灣海旁多年來常被戲稱為「臭港」，除了海上垃圾問題嚴重，亦因污水渠錯駁雨水渠而備受批評。據了解，渠務署將會引用淤泥機械人協助清理地下箱型暗渠內的淤泥，望能洗脫荃灣臭港的污名。

根據區議會文件，海事處於2018年在荃灣區內收集到的海上垃圾總量達325.3公噸，最多海上垃圾的月份是去年九月（39.5公噸〉，而今年一月的海上垃圾量亦達25.9噸。

海事處在2018年於荃灣區收集的海上垃圾數量。（區議會文件）

荃灣海濱臭味問題一直困擾當區居民。

除海上垃圾問題，荃灣海濱多年來傳出臭味，其中一個原因是當年工程出錯，誤把區內樓宇、食肆商舖部分的污水渠錯駁雨水渠，而積聚的污水和污物沖刷到雨水渠後腐爛，形成惡臭。每當潮退時，臭味就更為濃烈。

荃灣海濱經常出現大量垃圾。（資料圖片）

「聽渠務署職員話依家一年只可以兩次派人入渠口清淤泥，所有落雨同有機會落雨嘅日子都唔做得，因為工人會有生命危險，咁人唔做得，點解唔試吓機械人呢？成日話要香港變做smart city（智慧城市），呢啲位就應該引入相關科技幫手啦。」當區區議員林琳說。她向《香港01》表示，最近在區議會會議上得知渠務署正於深水埗荔盈街試用機械人清除水渠污物，原理是安排機械人進入水渠，並清走淤泥，減低臭味。林琳認為相關試驗工作也可拓展至荃灣，因此要求部門盡快研究。「希望政府真係快啲搞，畢竟街坊都聞咗好多年臭蛋味喇。」

荃灣海濱渠口有設膠簾。（資料圖片）

圖為遙控式清淤機的外貌(渠務署資料圖片)

渠務署對此事的反應正面。署方接受《香港01》查詢時表示，機械人的正式名稱為遙控式清淤機，等同一部能於水中運作的小型推土機，能協助清理地下箱型暗渠內的淤泥，免卻派員進入渠內清淤的需要。現時於深水埗荔盈街的地下箱型暗渠亦有使用此同類清淤機，以確保箱型雨水渠的排洪能力。因清淤效果良好，署方計劃於今年下旬在荃灣的三條主要箱型暗渠試用，及後會觀察清淤後對緩解荃灣海濱氣味的成效。

另外，署方已於去年2018年11月試行於荃灣部分排水系統中放置「氣味控制水凝膠」。 抑制排水系統中的厭氧菌含量，減低硫化氫的產生，而硫化氫則是其中一種臭味來源。