【元朗業主起義】Yoho Town管理費五年加五成　小業主發聲遭打壓

生於香港，置業猶如終生大事。港人窮盡積蓄付首期，縱使成功「上車」，仍要承受供樓、管理費等沉重壓力，拼命為這安樂窩奮鬥。近日有Yoho Town一期的業主向香港01爆料指，屋苑連續五年加管理費共五成，一群小業主不滿發聲，屢遭打壓，令他們「家無寧日」。

五年前開始 管理費年年加

位於元朗的Yoho Town一期於2004年9月入伙，共有8座，合共提供2200個單位，由新鴻基地產集團旗下的啟勝管理服務有限公司管理。以投訴人的單位為例，2014年前的管理費為890元。惟5年前開始，管理費連續五年上調至現時的1336元，五年增五成。按其單位的實用面積計算，每呎價約3.4元。從管理公司的通告可見，由於調整最低工資、電費增加及屋苑維修等，整個屋苑今年的管理費整體上調6.44%，增加79元至200元不等。

其中有居民在屋苑內手持橫額後收到律師信。（受訪者提供） 知情人士向香港01記者透露，管理公司於去年10月制定了2019年度預算案後才再開始作14天的公開諮詢。而當時預算案中包括連續五年上調管理費，事件惹來不少業主不滿，質疑管理公司「假民主，真知會」。同時，有人認為業主委員會未有妥善監督管理公司而容許他們年年加價。 小業主派傳單被指滋擾 管理公司報警 有業主組織其他居民，自發於屋苑內派傳單及將傳單放到信箱，但管理公司以造成滋擾為由，報警處理；另外他們亦曾在屋苑內手持橫額，提到業主委員會監管不力。及後，有關業主收到一封由屋苑法律顧問發出的律師信，指其誹謗。「律師信提到要相關人士澄清同道歉，我哋啲小業主，又無錢打官司，怕俾人告，最後都要選擇書面道歉了事。」

成立法團有難度 管理公司持大部分業權份數​

小業主投訴無門，區議員建議他們成立法團互相監管，惟困難重重。根據《建築物管理條例》第三條，其中包括需要擁有不少於5%業權份數的業主所委任的一名業主召開相關會議，而決議要獲總共擁有不少於30%業權份數的業主支持才能通過。知情人士坦言，由於管理公司手持會所、停車場等屋苑的公共範圍之業權份數，但他們無從得知其比例。因此業主需要聚集更多居民才有把握通過決議。