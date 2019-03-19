【速遞公司變路霸】大量貨件塞爆旺角廣華街　街坊路過要識輕功　

近年速遞公司落戶地舖，市民可到門市交收郵件，然而近日有人投訴，似有速遞公司在街邊上落貨，令貨品塞滿旺角廣華街一條狹窄的行人路，繁忙時間大貨車更泊在路邊，令居民難以前行。

油尖旺區議員林健文表示，近月有不少居民投訴，自從有一間速遞公司於去年八月租了旺角廣華街的一間地舖，舖位門前經常擺滿貨物及載貨車，馬路邊亦經常非法停泊了一架大貨車，而工人於門前搬運貨物時又不顧及路過的行人，「他們好像當自己在舖內工作，不理周圍有沒有人，好容易撞傷途人。」

廣華街的速遞公司門外，泊滿貨物。（區議會文件）

林健文續指，有關速遞公司通常會在早上八至九時，以及晚上六至七時上落貨，而該處附近有多座多層大廈，亦有酒樓及郵局，整天都有不少行人經過，包括坐輪椅的長者，而此段行人路亦不算寬闊，所以當速遞公司每天多次上落貨時，行人過路便會被阻，「這裡是去街市必經之路，這條路本身就很狹窄，還要長期用車仔霸佔泊在路上。」

林健文又稱，除了路上泊滿速遞公司貨品，路旁的馬路邊也常常有違泊情況，因此令「路上和馬路都走不了」，「早上會有警員抄牌，但成效不大。」他表示自己曾多次要求警方向速遞公司提出勸喻及警告，但至今未見有明顯成效。

今日中午記者所見，速遞公司的大貨車停泊在路邊，準備上落貨。（廖俊升攝）

有手推車及貨箱擺放在路上。（廖俊升攝）

《香港01》記者今日約中午一時去到現場，當時該速遞公司正在營業，一輛大貨車泊在路邊，貨車後亦有一架手推車及貨箱霸佔一個泊車位，同時路邊違泊的情況相當嚴重。街坊蘇太表示，她出入該區已20年，近年上址違泊情況日漸嚴重，特別是星期一至五中午時份及傍晚，不少人到附近餐廳用膳；而據她觀察，該速遞公司經常於星期一至五下午時分上落貨，但不清楚確實時間。

根據《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，食物環境衞生署和警務處獲賦權執行定額罰款制度。就「在公眾地方造成阻礙」罪行有關的店舖阻街行為，該兩個部門可根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第4A條向違例者作出檢控，被定罪人士可罰款最高5,000元或監禁三個月。

廣華街順豐外，路邊違泊嚴重。（鄧詠中攝）

《香港01》就有關阻街情況，正向食環署了解。