【捉蟲變傷鳥】睇見都痛！荔枝角公園蠓貼黏野雀　監生扯甩羽毛

天氣回暖，近日政府都正加強各區的加強滅蚊工作，惟其中常用的黃色的蠓貼（捕蟲貼）再次引起爭議！有市民發現荔枝角公園的一支燈柱上，有雀鳥疑為捕食貼上的壁虎誤中副車，被捕蟲貼黏實，「如同耶穌釘十字架」。有野生雀鳥保育組織強調事件已再三發生，呼籲政府和社會籲各界棄用或將改良捕蟲貼，以免「濫殺無辜」。

市民甘先生向《香港01》稱，昨日早上約11時50分發現，途經荔枝角公園的一支CP71燈柱上，有一隻鵲鴝疑嘗試捕食被捕蟲貼黏實的壁虎而「中招」，雙翼同被黏得動彈不得，如同耶穌釘十字架，貼上佈滿「被活生生扯出」的羽毛，狀甚痛苦。慶幸該名市民及時救了鵲鴝，「它走了入旁邊灌木就消失」，他事後向康文署反映事件，他認為「再有同樣事情發生，相信它的下場會被黏着等死」。

市民甘先生昨晨發現，荔枝角公園的一支燈柱上，有一隻鵲鴝被捕蟲貼黏實。（受訪者提供）

捕蟲貼「誤殺」雀鳥和壁虎時有發生。香港野生雀鳥保育關注組去年8月在其FB專頁貼文指，一隻白頭鵯的雙翼及身體，疑不慎被捕蟲貼上的強力膠黏着，無法彈動，只能張嘴呼救。雖然白頭鵯獲救，但最後因受驚過度，返魂乏術。

香港野生雀鳥保育關注組曾建議懸掛這種捕蟲貼時，可於加上一片BBQ燒烤網蓋在膠上，以免令蠓、蚊以外的生物黏上。而若有人發現雀鳥被困，可以立即把膠貼剪下，又或利用麵粉加植物油慢慢捽擦，以助小鳥脫離膠貼，及後再幫牠們以水沖淨身體，整理好羽毛，再送往認可機構救治。

另一保育組織「嗚鴉自然教室」創辦人之一鄭凱靈質疑，捕蟲貼或捕蠅貼的滅蠓、蚊作用有限，現時未有研究證明捕蟲貼可有效滅蚊，又指外國甚至有研究發現在室外的情況下，蚊的數目並無因為加裝捕蟲貼而減少，反倒令不少益蟲或小動物受害。她認為，政府應取締捕蟲貼。她續稱，即使政府堅持使用捕蟲貼能因按照指引，小心擺放，如以城門谷公園為例，不少捕蟲貼皆放於燈泡下方，捕獲的昆蟲皆是「催光性昆蟲」，如飛蛾，結果吸引壁虎或雀烏捕食而招禍。

鄭凱靈批評政府的滅蟲政策「有殺錯無放過」，為配合城市人的生活需要，無視大自然的存活，又認為政府要滅蚊、蠓應由源頭和政策入手，「對症下藥」，如規劃時減少濕土種植的植物，以減少蚊蟲滋生。