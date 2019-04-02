【魚排規管】漁護要求魚排七成養魚　漁戶攜沙巴躉抗議：掉錢落海

香港由昔日的漁村發展成今天的國際金融中心，漁業漸漸消退。本年初漁護署提出新魚類養殖標準，包括要求魚排七成面積養魚，把本港僅餘931個魚類養殖場迫上梁山，約20名漁戶於今日到政府總部大樓門外請願，要求政府全面撤回海漁養殖標準、改善水質及養殖環境，以及放寬魚牌作休閒旅遊用途。

漁護定新標準：魚排要七成養魚

政府於今年年初，建議制訂新養殖標準及收緊魚排續牌條件，包括規定魚排面積需與牌照面積相同、魚籠面積不得少於牌照面積七成、需達每平方米十公斤的最低養殖標準等，以解決本港魚排空置率高的問題。

漁民帶龍躉請願：貼錢送魚

多個海魚養殖區的漁民及休閒垂釣場主今午（4月2日）到政府總部請願，要求食衛局及漁護署全面撤回海魚養殖標準。漁民帶同兩尾本地養殖的沙巴躉請願，表示本地漁民已經主攻高檔次的魚種，但市場收購價只是40元一斤，而漁民投放的心機要足足一年半，飼養成本差不多28元，利潤空間微薄。漁戶形容「實施養殖標準，等同漁民貼錢送魚給市民吃。」

其後，十數個漁民出席食物安全及環境衞生事務委員會特別會議，政府就收緊對持牌魚排的管理和檢討發牌條件的建議，聽取漁民意見。漁民的主要意見有四：魚苗進口價高、魚糧成本貴、本港水質惡劣、本地魚銷售上難敵進口魚。

七成養魚等於掉錢落海

來自大埔鹽田的資深養魚戶羅廣財指，漁護署的魚類統銷長期出現問題，「漁護署經常要我們去養，但未有管制海外非法捕魚問題，無法公平競爭，養到又賣唔到，漁民如何生存？」年輕漁民蘇志紅補充，署方過去3年的紅潮預警累計超過200多次，無論是有毒和無毒，平均一星期爆發一次，而且外來魚進口佔市場超過九成，本地魚難敵進口魚。來自西貢糧船灣區的吳少茵表示，政府未解決魚苗、魚糧、水質及銷售問題，就要求魚排七成養魚，「就好似要求巴士、小巴、的士要有七成乘客咁」，又指「如果有得賺錢，唔洗政府講我都會做啦，問題係咁樣做等於掉錢落海！」

休閒垂釣諸多限制：要幫顧客影相

經營休閒垂釣及來自榕樹凹的梁國柱指本港水質惡劣，海床老化，紅潮病毒潛伏，漁民對前景憂心忡忡。二十年前，他有養魚，但開始轉型，但發現魚排轉型至休閒垂釣諸多限制，例如必須經過公證行評估、安裝環保廁所以符合排污標準。「但最離譜的是，漁護署要求休閒垂釣牌主要替訪客影相，作為登記記錄，但相信這樣做涉及私隱問題。」如果牌主不提供相片資料，署方會考慮終止休閒垂釣牌，根本強迫漁民以自身生意作賭注。

經營休閒垂釣的梁國柱（左）指，魚排轉型至休閒垂釣諸多限制，例如必須經過公證行評估、安裝環保廁所以符合排污標準、替訪客拍照以作登記。（黃桂桂攝）

政府：未有碓實時間表

魚護署署長梁肇輝回應漁民指，有關標準現為諮詢階段，會聽取業界意見考慮進行調整，但他強調需要處理魚排空置的問題。至於何時正式實行新標準，他表示政府仍未有確實時間表。

政府建議以魚粒代替魚肉 漁民休成豬瘟2.0

另外，亦有漁民指魚糧成本高，「養一公噸魚要30公噸魚糧，成本為14.6萬元，成本之貴令我們無法與進口魚競爭，聽聞香港唯一一間魚糧批發商就嚟唔做，到時我哋點算？」對此梁肇輝回應指建議漁民由餵飼魚肉轉而餵飼魚粒飼料，引來漁民質疑：「魚粒飼料由廚餘製成，而早前的非洲豬瘟便由廚餘飼料引發，政府可唔可以確保啲魚食咗廚餘飼料之後唔會有病？」

與會的立法會議員朱凱迪建議，政府應自行做一個「示範單位」看看根據政府的標準，能否做到政府期望的效果，如果可以，便可要求漁民跟隨，如不能，便不應要求漁民做，引來漁民拍手稱好。對此梁指政府現正籌備一個培訓基地，期望可於明年年頭落成。