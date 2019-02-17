【90後漁民後代】開網店賣海鮮　延續父親心血 ：我是被漁船養大

鄭梓傑 （Kenny）踏上小艇，跟船家說：「去大罅口」，這陌生的名字於二人如同暗語。「即是香港仔泊漁船的地方，我也不知道怎樣寫。」鄭梓傑笑著解釋說。 船程不過三分鐘，眼前即迎來了一艘空蕩蕩的漁船。鄭梓傑領著我們爬上甲板，然後再攀上船頭，來到了鄭梓傑漁船上最愛的位置。「最喜歡在船頭，看星、吹海風，這隻船是有份養大我的。」 漁民的兒子眼看父親為家庭疲於奔命，但礙於行業日漸式微，遂用別的方法延續父親的心血。 攝影：歐嘉樂

鄭梓傑小時候多於船上獨處，喜歡到船頭吹海風與看星。

28歲的鄭梓傑身穿白色Polo恤配牛仔褲，波鞋雪白得發亮。他領著我們走到黑漆漆的船艙，指著其中一個「房間」說：「這是我小時候住的地方。」眼下船艙只有一張床鋪，旁邊放有梳洗用品及數件衣服，鄭梓傑說現時房間是供伙計睡覺，而以往則是他的睡房。「跟以往沒有太大分別，都是沒有太多家具。」

鄭梓傑說話不多，不大喜歡交際應酬，這或許是小時候常常於船上獨處而養成的性格。「小時候在船上做功課、瞓覺、食飯，看著爸爸媽媽在忙，很多時都是自己一個人，所以習慣了獨處。」鄭梓傑有兩個姐姐，但小時候沒有居所，只能居於船上，父母便將兩個女兒交給親戚照顧。「都是寄人籬下，當時的生活是困難的。」

海上的環境惡劣：「隻船搖晃的幅度真的很誇張，我睡覺的時候會左滑右滑，還會常常嘔吐。」

一晚起網五六次 只睡五小時

自小學起居於船上，鄭梓傑兒時的記憶如同迎著浪的小船，總是搖搖晃晃。鄭梓傑的父親大多到南中國海域打漁。當漁船駛到公海時，海浪不斷翻滾，鄭梓傑躲在船艙裡像顆波子，只能隨著海浪的節奏左右翻動。「隻船搖晃的幅度真的很誇張，我睡覺的時候會左滑右滑，還會常常嘔吐。」

回想起兒時的生活，鄭梓傑的臉上終於掛上一陣笑意，但談到爸爸在漁船上的工作，隨即收起微笑，語帶嚴肅地說：「是辛苦錢，都是辛苦錢。」爸爸每次出海就花上一星期，每晚睡三小時，就起床收網，然後再放網、收網，重覆五六次。整晚下來，斷斷續續只能睡五六小時。「他們真的很搏，因為當時養我們三姐弟真的不容易。」

鄭梓傑領著我們在漁船上參觀，眼下的籃子、用具、漁網全都排列整齊，他說起網的時候，爸爸、伙計十多人忙著起網，分魚，整個場面忙碌不已。「我當時那麼小， 只能幫忙做分魚、煮飯，這些較輕易的工作。」

父親將近退休， 他雖然希望兒子繼承漁業，但深知行業辛苦，心情十分矛盾。

爸爸之苦：思念兒女

他們打撈到漁穫大多是街市常見的種類：瀨尿蝦、紅蟹、藍花蟹等。外頭要數百元才品嚐到的大英倉，鄭梓傑在家就常常吃到。後來鄭梓傑發現家裡的環境漸漸好轉，他們三姐弟終於不用再寄居在親戚家——一家五口擁有自己的地方，還可以不時去旅行。「當時不會知道爸爸搵幾多錢，但他會帶我們吃得好好，去旅行，家裡不大愁錢。」

即使於小康環境長大，但曾看過爸爸在船上工作的日子，鄭梓傑深知道眼前的安穩生活得來不易。「除了勞力上的辛苦，還有想念家人、兒女。」每當爸爸下船回家，他就把握僅有的休息時間跟兒子聊天，「功課 、學校生活，或者兩個人攤在床上教你做人的道理，然後第二朝又要上船出海。」

+ 5 + 4 + 3

爸爸勤勞、顧家的形象對鄭梓傑影響甚深，他自言現時不擅言辭，喜歡埋頭苦幹的性格，是從小受父親的影響。「小時候對著大海，對著爸爸媽媽，較少接觸外面的世界，有些價值觀有點不同。」

以網店繼承父親心血

鄭梓傑中七畢業後，沒有繼續升讀大學，反而從事文職工作，跟漁業並沒有關係。「爸爸有講過想我繼承漁船的生意，但他又不想我辛苦，所以很矛盾。」兩年前，鄭梓傑跟認識多年的中學同學合作開設網上海鮮店，貨源有八成均是取自父親及其他親戚的海鮮檔，其餘則是空運。「爸爸覺得網上海鮮店有得做，輕鬆一點但又賺到錢。」

網店繼承著爸爸的心血，但回歸現實，眼見漁業日漸式微，鄭梓傑跟爸爸同樣感到唏噓。「爸爸都60多歲，做多幾年都退休。以前整個避風塘都是漁船，但現在放眼望過去都是遊艇，多少都會不開心。」

香港仔避風塘以往全都是漁船，但如今則變成遊艇集中地。

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