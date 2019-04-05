【油麻地路霸】貨物霸街兩年　屢收告票當交租　街坊：神憎鬼厭

油麻地有一間雜貨舖，檔主將貨物堆出舖外，霸了半邊行人路。有街坊投訴，路上的貨物對過路者造成很大影響，特別是推著輪椅及嬰兒車的人，甚至要繞路而行，就算好言相勸，對方也惡言相向，街坊直言「個個都怕佢！」當區區議員更表示，執法人員曾勸告有關檔主清理路上貨物，期間檔主更亮出利刀，以圖嚇退執法者，各部門多次執法也無法解決，束手無策，「收千五蚊告票當交租，冇乜影響。」

油麻地炮台街近甘肅街，油麻地街市對開位置的一間雜貨舖，售賣雨傘、燈、風扇等林林總總殘舊的雜物。根據附近街坊透露，有關雜貨舖長期將貨物擺出舖外，霸佔了半條行人路，而檔主也坐在行人路中心，並非在舖內經營。記者行前時視察，舖內放滿了雜物，非常凌亂，而物品更多得無法存於舖內，堆出路中心。記者嘗試向檔主查問，但他拒絕回答任何問題。

亂擺貨物造成鼠患 好心勸告反被罵

貨物阻街多時，影響街坊出入。住在舖位旁邊大廈的馬小姐表示，有關檔主的貨物霸路已有兩年，即使善意勸告，仍遭兇惡回應，「兇神惡煞，神憎鬼厭！」如果要推輪椅或嬰兒車，則要兜路行，「根本過唔到，啲貨撞到老人家邊個負責？」馬小姐又稱，檔主最近放了老鼠籠在舖頭，「捉咩老鼠啊！你搬返啲貨入去、乾淨啲咪唔會有老鼠囉，分明就喺度養老鼠，嚇親啲小朋友！」

記者到場期間，不見有人光顧該舖，街坊形容檔主「兇神惡煞」。（黃偉民攝）

街坊：食環署像無牙老虎

食環署及警方多次執法，仍對霸路問題束手無策，檔主照樣不理，令街坊感到非常無助。馬小姐形容食環署是「無牙老虎」，「又話搞聯合行動，初頭就話洗街拉人係威係勢咁，最後乜都做唔到。仲要話咁嘅情況係冇問題，你試吓喺度住，睇吓有冇問題？」

連檔主也坐在路中心。（黃偉民攝）

鄰近舖頭負責人：有人曾被他襲擊

附近食肆負責人則表示，曾有人對這位檔主作出勸告，但被他襲擊，就連經過的街坊都害怕他，「警察都拉過佢一次，有人試過勸佢放返啲貨入去但唔肯，個個都憎到佢死。」她認為，阻街也是其次，而是衛生問題，「總之個個都怕咗佢，都唔知點解會租畀佢。」

區議員：曾亮出利刀意圖嚇退執法人員

油麻地區議員陳少棠表示，因為舖位空間不足，有人將貨物擺出來，造成阻街，而有關檔口是廿四小時營業，「檔主喺度瞓，因為怕被人偷嘢。」貨物霸街造成了嚴重衛生問題，但街坊作多次投訴都不果，而陳少棠也曾嘗試與檔主溝通，不過對方也不願理會，「佢非常暴躁，曾有食環署人員同警方執法時，佢突然亮出利刀，想嚇退人。」

區議員陳少棠表示，已向食環署多次投訴，但對方當交罰款是交租，對他的影響不大，所以繼續霸路。（黃偉民攝）

收告票當交租

陳少棠指，他曾向食環署投訴多次，但檔主依然故我，就算被罰千五元定額罰款，對方也只當交租，無阻霸路問題，「人人都希望佢守規矩，點解其他舖頭唔可以放貨物出嚟，但佢又得。」他希望有關當局能夠加強執法，增加巡查次數，還街道整潔，「唔可以因為佢憤怒暴躁就由得佢，怕咗佢咁。」

就阻街問題，獲賦權執法的食環署和警務處可向違例者發出1,500元的定額罰款通知書（罰單）。遇有較不直接及／或較嚴重和複雜的個案（例如屢犯者），執法人員會考慮援引《簡易程序治罪條例》（第228章）第4A條，繼續發出傳票及／或作出逮捕行動。

根據《簡易程序治罪條例》(第228章)第4A條， 任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款$5,000或監禁3個月。

就上述路段貨物霸路問題，香港01已向食環署作出查詢。