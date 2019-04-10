【農戶缺水】上游種米下游菜園村復耕　元朗農戶盼協調用水抗旱季

農業發展首重水源及土壤，古時農民為求爭奪水權，不惜大打出手。香港農業早已息微，爭奪水源的消息已鮮有聽聞。元朗錦上路大窩村過去十多年農業發展萎靡，只剩下少數農戶在此經營，但近年有人開始種植稻米田、菜田，菜園新村遷入後又準備開墾農地復耕。大窩村農業似有復興的勢頭，用水需求自然上升。適逢三月旱季，在上址經營農莊十多年的農戶認為應重建鄉村協調用水的文化，應對旱季缺水問題。

現時錦上路大窩村有一條引水道，水源來自清潭水塘，引水道由上而下流經附近的狗房、先鋒田、稻田、「我哋農莊」及菜園新村一帶。以往農戶、農地數量少，依靠引水道的水量灌溉問題不大。「我哋農莊」農民黃零表示，他十多年前已在大窩村開始經營農莊，由小小的寮屋擴展成現時約十多萬呎農地，見證着大窩村農業萎縮。

每多一戶人開田，都會增加水量……要重建鄉村文化，協調用水。 「我哋農莊」黃零

黃零認為要重建鄉村文化，協調用水。（蔡正邦攝） 農業發展見起色 用水需求增 旱季會搶水 惟近年村內農業發展漸見起色，上游有農戶種植稻米田、菜田，下游菜園新村正準備復耕，「每多一戶人開田，都會增加水量」，黃零指人人都要用水灌溉，每逢三月旱季農戶便會搶水，有限的水資源更加不敷應用，結果可能每戶都要損失部份農作物，造成兩敗俱傷的局面。

盼重建鄉村文化 協調用水 避危兩敗俱傷

黃零本月3日在社交平台發文指，大窩村的農戶不懂傳統鄉村文化──協調用水，各自為政，導致旱季嚴重缺水。黃零解釋，鄉村及農業文化最重視協調用水，「無水用，就會打架，如果協調唔到，咪大家守係源頭囉，一齊無得用」。他認為，上游農户不應種植稻米田，因耗水甚多，應改種其他農作物。而下游菜園新村應派代表商討何時取水、用水。他坦言，只要農戶間多溝通，就能了解彼此的情況，用水時自然會顧及對方的需要。

黃零在引水道分岔口示範如何下水閘。 （蔡正邦攝） 憶昔日協調用水浸劍蘭 他憶述昔日的協調文化，以前大窩村以種植劍蘭為主，劍蘭一般要浸水兩日，如農民A需要浸劍蘭，便知會其他農民協調用水，「見你用我就唔用，預你12小時，一路都相安無事」。他指，現時其他農戶缺乏溝通及協調，「得閒就截吓，得閒就拎少少，用完水又無手尾，唔幫我開返（水閘）」，結果導致他無水用，影響農作物生長。

欲與農戶建立溝通平台 了解用水習慣

黃零建議，現時大窩村的農戶加強溝通，設立whatsapp群組作溝通平台，登記用戶情況、用水習慣及分配用水時間。長遠而言，農戶應自設儲水池，減少搶水情況，而旱季農民應不種植水菜，例如稻米，尾水西洋菜等，重建鄉村協調文化，方能解決問題。

在「我哋農莊」上游有一塊種植稻米的農田。 （蔡正邦攝）

種植稻米非無水主因 從未出現「截水」

在「我哋農莊」上游種植稻米的Jo表示，大窩村用水問題複雜，種植稻米田絕非導致無水用的主因。Jo解釋，她的農莊並非全種稻米，部份農地開闢為菜田，用水有限。Jo認為即使有喉管接駁部份水源進入稻田，但引水道仍有大量水流往「我哋農莊」及菜園村。自2016年在此開田，過去無水或旱季，即使稻米田生滿雜草，她從無截水不給下游各農户用，從未出現「截水」一事。

引水道由上流往下游，記者採訪當日在稻米田附近的出水口，水流量尚算充足，沿水道往下流。 （鄧栢良攝）

提前播種避旱季搶水 引水道汙泥堵窒阻水流

Jo續指，過往三月是旱季，故她今年已提前播種、插秧，避免旱季同時用水，部份稻田為避免水多令福壽螺侵害幼苗，已至少數個星期不浸田，減少用水。Jo表示下游水量不足，或因上游或「我地農莊」附近引水道遭汙泥及雜草堵塞，令水無法暢通流向下游。Jo與相熟的農友過去多次觀察上游引水道，並多次出手協助清理汙泥、雜草，每次清理後水流量都會回復正常。

農業復興 長遠應向漁護署申請造喉駁水到下游

Jo表示理解「我哋農莊」是量產型農莊，本來用水的需求就比較大，近年又開發格仔田出租，估計需要更多水作灌溉。Jo認為，如大窩村農業復興，長期將需要大量農業用水，理應定期在上游處打草、清理汙泥，確保水道暢通，以及集合四、五個農戶向漁護署申請造喉，將水塘的水點對點接駁到下游農場，方能長遠解決問題。

上游至「我地農莊」附近引水道遭汙泥及雜草堵塞，令水無法暢通流向下游。 （鄧栢良攝）

記者於4月3日前往現場觀察引水道水量情況，稻米田附近的出水口所見，水流量尚算充足，沿水道往下流。惟稻米田至「我哋農莊」之間農友在上址清理汙泥，其後水流亦有加快。

至於與「我哋農莊」毗鄰、位於下游的菜園新村南區公田，佔地約一萬多呎，現時仍在開發中。記者現場所見，暫時只有少量面積農地耕作。據村民所指，上月才開始耕種，現時只種植花生、芋頭、薑、豆類等植物，少水不多。而採訪當日，公田未有引水入田內。

漁護署接獲農民求助 已派員清理陂頭

漁護署回覆香港01查詢時表示，署方接獲大窩村農民來電，指該處引水道水量不足，希望署方提供協助。署方已派員到場視察，發現上述引水道部分位置被雜草覆蓋以致流速減慢，已即場檢查並清理陂頭。當區農民曾向漁護署表示該地區的復耕人數續漸增加，憂慮將來會引致上述引水道的供水量不足。如當區農民欲希望署方改善當區灌溉水供應，可向署方提出申請。當收到農友申請後，漁護署職員會到現場視察及評估其需要性及可行性，並與相關農友跟進。