船灣高爾夫球場擬2023年建成　近危「白頸鴉」夜棲林木恐被斬　

政府於2017年以「非原址換地」方式，向沙螺洞發展有限公司批出大埔船灣一幅土地，換取保育沙螺洞具高生態價值的私人土地。該項目最新上載的環境影響評估報告（環評報告）顯示，將發展成一個53公頃的高爾夫球場，亦是唯一的一個坐落在已修復的堆填區上的18洞高爾夫球場，料於2023年年底竣工。 環評報告又確認，該區有具保育價值的鳥類，包括被國際鳥盟被評為「近危」級別的白頸鴉（Corvus torquatus）。由於其夜棲的林木較為分散，僅建議盡量保留使用率較高的植林，日後補償被斬的植林。有環保團體指出，白頸鴉對環境的適應需以年計，擔心即使有新林木，白頸鴉亦未必會選擇作夜棲。

在大埔汀角路的船灣堆填區，現時是開放予公眾使用的高爾夫球練習場。（環保署圖片）

全港面積最小、唯一坐落於已修復的堆填區上的18洞高爾夫球場

船灣高爾夫球場佔地約53公頃，項目北面及西面分別以汀角路及大埔工業邨為界，而南面及東面則為吐露港。項目將運用現有的練習場改造成為一個 18 洞的高爾夫球場，設28條球道，供會員及公眾使用。項目亦包括其他附屬設施，如辦公室、餐廳、更衣室、停車場、機房等。工程將會於2021年年初動工，2023 年年底完成，當建成後，將會是全港面積最小、唯一的一個坐落在已修復的堆填區上的18洞高爾夫球場。

白頸鴉獨特易認，身體大部分為黑色，配上覆蓋其後枕、前胸及上背的白色頸帶。（謝偉麟／香港觀烏會提供）

「近危」白頸鴉夜棲林地難全保留

生態影響方面，球場有具保育價值的鳥類，即白頸鴉及黑鳶，其中白頸鴉於2004年被國際鳥盟被評為「近危」級別。有團體於2017年的調查發現，白頸鴉數目由以往估算的一萬五千至三萬隻，急跌至不足2,000隻。

環評報告指出，由於白頸鴉及黑鳶用作夜棲的植林地點較為分散，就高爾夫球場的設計而言，保留所有曾用作夜棲的植林並不可行，因為剩餘的場地面積則會難以容納一個18洞高爾夫球場。報告建議盡量把現有用作夜棲的植林保留，尤其是使用率較高的植林。對於一些不能保留下的夜棲植林地點，項目將於高爾夫球場設計中重新提供相類似的生境，如種植新樹群。