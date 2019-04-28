【畫出社區原味】蛋包飯變立體小山丘　百五港童繪畫屯門小店

近年屯門發展迅速，不時有店舖敵不過租金上升而結業。有屯門畫室於周日（28日）舉行一日畫展，讓小朋友用畫記錄屯門小食店，既為小孩在高壓的香港保留一點童真，也為城市保留屯門社區的回憶。畫室創辦人李澤恒（Frankie）原來亦是土生土長的屯門人，如今更希望透過畫展扭轉外人對屯門的偏見。 攝影：鄭子峰

屯門有不少默默經營的小店，小朋友用畫筆畫出自己身邊的美食原味。（鄭子峰攝）

小畫室位於屯門華都商場，近半年小朋友都忙畫區內不同特色的小店，準備自己的畫展。11間小食店中各有特色，但全都是小朋友日常生活會接觸的小店。如毗鄰畫室的老店如「上海珍珍排骨麵」，也有近年落戶同一商場內的炸物店「木人巷」、珍珠奶茶店「尖茶」。150個小朋友或實地觀察，或按著食物照片，配上記憶描繪屯門11間小食店的食物。

Frankie帶著小朋友到小店視察，他指屯門小食店的店主極為友善，「行入去問，佢哋一句就話OK」。（鄭子峰攝）

有趣的是，小朋友把食店都畫成千變萬化的魔獸世紀。著名宵夜店「蒜爆王」的外賣盒變成吃著牛柳的怪獸；咖啡店日式蛋包鰻魚飯被弄成立體小山丘；珍珠奶茶內的珍珠，化成大海的小石頭，伴隨小朋友最愛的海豚、鱷魚暢泳。

4歲小朋友子兒的珍珠奶茶沒有奶蓋，卻有海豚、鱷魚和小魚。珍奶內的世界是她的兄弟姊妹，她說鱷魚代表姐姐，海豚是自己，小弟弟則是最小的小魚。

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屯門地膽望扭轉屯門形象

策展人Frankly自小在屯門長大，與屯門感情深厚。他笑言看著屯門公路由無到有，屯門有很多故事，「唔止有牛同色魔」，希望透畫展帶出屯門富有人情味的一面。他指，是次展覽的商戶都是他和導師逐家逐戶邀請他們參展，「行入去問，佢哋一句就話OK」。與坊間合作不同要求計劃書、電郵等作實不同，街坊街里還是靠一個信字。土生土長的地膽如他，也深受感動，亦更希望能帶出屯門鄰里間不為人知的人情味。

Frankie曾因廣告公司工作遷出屯門，後來卻不捨屯門的寧靜，一年後搬回屯門，後來更在屯門開畫室教小朋友畫畫。（鄭子峰攝）

教家長比教小朋友難

縱然如此，家長卻不一定認同。畢竟香港是個連幼稚園填色比賽也有家長代筆，只求贏出比賽。Frankie卻認為代筆不難，但卻失去畫畫的意義，「有時教家長仲難教過小朋友」，多年來，他與畫室同伴一起從生活中趣味與題材，用耐力感染家長，放手讓孩子玩樂。例如去年颱風山竹，他們在街頭拾樹枝融入畫中，又如今年二月CHANEL掌舵人Karl Lagerfeld逝世亦成為課堂的題材。

小朋友把屯門小店的宣傳單張撕成碎片，貼在畫紙，融入作品。（鄭子峰攝）

助學生天馬行空創作 勝出IKEA毛公仔比賽

上月，IKEA宜家家居「全球毛公仔繪畫比賽」公佈得獎結果，本地5歲小朋友吳穎晞憑著穿著襪子的彩虹，從8萬7千份作品中脫穎而出，作品將於本年製成實體毛公仔。吳穎晞也是這間畫室的小朋友，不過老師們卻沒有在課堂間刻意褒揚她，因為Frankie與導師都不希望為小朋友的畫作評先後，因為毛公仔比賽只是課堂題目。當時不少小朋友亦有參與，有小孩畫了六腳馬，也有小朋友把獅子鬃毛畫成紅花。「小朋友諗嘢係冇原因、冇理由。」他說。

小朋友的畫室像個戰場，一邊畫畫，一邊騷擾同學就是他們忙碌的日常。

不加不減，就是童真。 李澤恒，香港創意畫室創作總監

在Frankie眼中，童真是不加不減小朋友的創意。以毛公仔比賽為例，最初導師著小朋友畫自己喜歡的事物，獲獎的穎晞因為喜歡彩虹，故畫上彩虹。其後，導師又叫小朋友為角色添上性格，穎晞遂為彩虹套上自己最喜歡的那對紫色襪。「佢話彩虹唔著襪好凍，就係咁簡單㗎咋」，他解釋大人的角色僅是輔導，「小朋友問彩虹黃色之後係咩色，大人解答。」保留孩子原有的想法已足夠讓小朋友走出國際舞台。

沒有代筆的創作，換來小朋友由衷的笑容。（鄭子峰攝）