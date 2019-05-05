【半山電梯漫遊】翻新困難多　工程總監：沒有這電梯不會有蘇豪區

電影《重慶森林》中，飾演警察的梁朝偉搭乘中環半山扶手電梯上班，女主角王菲就從公寓的窗口窺視他。這扶手電梯自1993年啟用至今，住在旁邊的住戶每天「窺視」白領、遊客們乘搭電梯的日子也過了25年。隨着機件日漸老化，機電工程處及運輸署自2018年起，為這條全球最長的自動梯系統進行翻新工程，預計於2022年初完成。 攝影：黃桂桂

機件老化 翻新工程於2022年完成

中環半山自動扶手電梯於1993年啟用，連接德輔道至干德道，橫跨九條街道，全長逾800米，攀升高度超過135米。惟經過25年的不斷運作，自動梯的機件經已磨蝕老化，而載客量亦大大超出了原先的設計，因此需要進行翻新工程。工程共分12期進行，第一期工程已於2018年3月展開，現正進行第四期工程，預計整個翻新工程會於2022年3月完成。

環境狹窄、人流多 增加工程難度

負責是次工程的安力電梯有限公司升降機及自動梯總監張夏明稱，翻新工程面對的困難多不勝數。首先是現場環境狹窄，自動梯設有上蓋，而附近的商鋪、住宅又與自動梯距離接近；其次是街道繁忙，「不斷有人上上落落，現場通道又狹隘，要讓起重機順利運作而不影響交通及行人是一大挑戰」；第三是現有的自動扶梯系統並無數據可供參考，為其設計工作帶來困難。

負責是次工程的安力電梯有限公司升降機及自動梯總監張夏明稱，翻新工程面對的困難多不勝數。

採用節能新機件 提高舒適度

「安裝自動梯一般是用起重機把自動梯整條吊下放進槽井，但由於工程合約規定不可改動自動梯上蓋，我們便需採取其他方案，把自動梯切割成六段，從兩端放進槽井，再進行接駁。」他說，安裝的方法複雜了，時間亦緊湊了，「一般更換自動梯需時六個月，但團隊今次只有四個半月完成一部自動梯翻新工程。」自動梯更新後，採用節能發動機和LED燈等新零件，以節省能源，並提高舒適度。

陪伴街坊25年 成生活一部分

中環半山自動電梯以德輔道中作起點，途經皇后大道中、威靈頓街、蘇豪區、孫中山紀念館，終點是干德道。自動梯貫穿了中環不同區域，由商業區到食肆、歷史建築再到住宅區，25年來見證中環的轉變，是居民生活中不可分割的一部分，也成為中環以至香港的地標之一。張夏明笑言：「如果沒有自動梯，相信也不會有今天的蘇豪區，因為要走斜路上去。除了遊客，亦有不少香港人每天都要乘搭這條自動梯，由小朋友搭到現在變成大人。」因此在翻新的同時也會保留自動梯原本的樣貌。

市民：不能想像沒有它的日子

市民賴小姐自十多年前開始，每星期都要乘搭一次中環半山自動梯上去位於半山的教會，她留意到電梯正進行翻新工程，認為「翻新之後有改善，靚咗，光猛咗，搭得舒服啲。」她又說十多年來，電梯都沒有改變，四周的環境卻改變了，「樓建高了，遊客多了，這條自動梯見證了中環的發展。如果要行上山很辛苦，不能想像沒有它的日子。」