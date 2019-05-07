【老翻警徽】精品店紀律部隊公仔配高仿徽章涉侵權　警方海關跟進

最近各紀律部隊舉行結業禮，其中海關和懲教署新入職人員將於今星期五結業。坊間流行送贈穿部門制服的公仔，不過，手持制服公仔的新紥師兄、師姐要格外小心。香港01記者發現，旺角有精品店售賣的制服公仔附有紀律部隊徽章，仿真度極高，與官方版本幾近一樣，賣家恐涉及侵權。有大律師提醒，任何人士管有侵犯版權的複製品圖利，即屬違法。警方和海關稱，正跟進事件。

旺角信和中心潮流精品店林立，當中不少專門出售畢業公仔。香港01記者日前下午該中心一樓其中一間精品店，發現店內放置一隻身穿海關夏季制服的「柯南」公仔，其軍帽和肩章上均附有海關徽章，徽章仿真程度極高。

記者於旺角信和中心一間潮流精品店發現，身穿海關夏季制服的「柯南」公仔，其軍帽和肩章上均附有海關徽章。（李智智攝）

記者向店內的女職員了解，她隨即翻開書冊介紹，當中有各紀律部隊公仔，包括警察、消防、懲教處和入境處等，全部都附有與官方相似的徽章。

女職員稱，現正值紀律部隊學員結業旺季，最近接獲大量訂單，她又強調，公仔分別由日本和香港師傅親手縫製，訂製公仔需時至今一星期多，着記者「要訂就快」。她稱，公仔基本價格介乎1480港元，包括徽章、公仔、制服和皮鞋，如另需縫製名牌則要另加100至200元。記者再三追問，公仔有紀律部隊徽章會否有問題，對方稱「當然沒有，有很多人訂」。

記者據宣傳照資料搜尋發現，公仔製作人於網上放有各紀律部隊公仔製成品，大部分都附有仿似官方徽章。有人更於一張入境處制服公仔的貼文聲稱，「正版正貨」。

制服公仔製作人於網上聲稱，貨品是「正版正貨」。（網上截圖）

記者另到荃灣南豐中心一間售賣制服公仔的精品店視察，其分店去年被被傳媒揭發售賣售賣附徽章制服，負責人透露去年有報道指賣有徽章的公仔有機會犯法，已提醒顧客公仔不會附有徽章。消息人士透露，該店在收據上會註明「客人知道無章」。

曾被指侵權的精品店，於收據註明「客人知道無章」。（消息人士提供）

據悉，印有紀律部隊徽章的禮品，一般只供內部發售，部份收益會撥歸紀律部隊的福利基金。

執業大律師陸偉雄強調，除非得到授權，任何人管有此類附有侵犯徽章版權的公仔以圖利，有機會觸犯法例。他解釋，所有紀律部隊的飾章及徽章受到《版權條例》保障，任何人士如未獲版權擁有人的特許而製作或者出售侵犯版權的複製品，即屬違法，一經定罪，可被判處監禁4年，並須就每份侵犯版權的複製品罰款港幣5萬元。他又提醒，消費者亦有責任了解所購買的貨品是否屬於正貨和合法。

海關回覆查詢時稱，正進行了解跟進事件。（資料圖片）

海關回覆查詢時稱，正進行了解跟進事件，一般而言，在未經商標持有人或版權持有人的許可下，擅自使用有關商標或版權作品，可能構成民事侵權甚至刑事侵權，違者或須承擔法律責任。

警方回覆查詢時稱，會了解及採取適當跟進行動，又指香港警務處徽章受香港法例第528章《版權條例》及第559章《商標條例》所保障。香港警務處徽章的版權及註冊商標，由香港特區政府擁有。任何人士未經警務處處長事先同意，不得安排製造任何印有警隊徽章的物件。警方如接獲涉及未經警方許可而使用警隊徽章舉報或資料，會調查有關情況是否屬實，以及是否有人觸犯法例。

海關和懲教署新入職人員將於周五結有業禮，消息人士指，海關內部已向新入職的人員發出「家屬須知」，指明「不可帶有海關標誌的翻版產品，如公仔」。