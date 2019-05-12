【母親節】照顧者日常　伴智障兒跨區上工場　風雨同路追巴士

中度智障及有自閉症傾向的22歲男孩陳漢傑，成長比別人慢，行徑及說話不如一般人，不過媽媽對他的愛有增無減，由小到大帶著兒子東奔西跑，平日每天帶著他跨區來往庇護工場，兩母子風雨同路，一起跑著追趕巴士、周末又會帶他跑步、游泳、到教會聚會等。作為一個照顧者，陳太每日的行程滿滿，要照料兒子，也要照顧突然中風的奶奶，對家庭無私付出，只願漢傑能快樂成長。

漢傑不怕陌生人，訪問當日，甫踏出家門已面露笑容。（蔡正邦攝）

奔波兩地照顧家人 「挨落去啦，有得試嘅機會都唔想放過」

漢傑自2012年開始輪候庇護工場，輪候7年至去年12月，等到大埔松嶺村剛新開設一庇護工場，令他等到了一個跨區工場名額。陳太直言「唔知要再等幾耐先可以等到同區庇護工場嘅位，所以諗住畀佢試下。」

三月時，漢傑正式加入此庇護工場。惟因跨區問題，工場未能安排接送車輛，加上由家中出發至工場路線迂迴，漢傑未能自行乘車到達，每每都由陳太接送。「好想佢可以有進步，可以跟返導師嘅要求做訓練，不過，屋企人出咗事之後，老公都有講過早知唔好要呢個位，跟住我就同佢講，挨落去啦，有得試嘅機會都唔想放過。」

漢傑仍處於適應階段，陳太的奶奶就突然中風，她一星期有兩至三天需早上回內地陪伴奶奶進行復康治療，下午4時多便要接漢傑回家及處理家事。她每日的行程緊湊，四處奔波，仍然樂觀面對。

回工場路上分秒必爭 常穿梭人群「追巴士」

陳太每逢星期一至五，都需要帶著漢傑由粉嶺到大埔松嶺村的庇護工場。工場鼓勵學員9點前到達，養成「打卡」的習慣，所以他們7時45分便要出門。如幸運的，只需要一程小巴就能直達工場。惟小巴經常客滿，他們只能先後乘搭兩輛巴士，再步行到上山到工場，動輒花上約1小時。

訪問當日，記者與陳太及漢傑一同回到工場，途中不難感受到陳太每天早上分秒必爭，心急如焚之感。他們每天早上7時45分出門後，步行7至8分鐘到華明邨巴士站，先乘車到太和站，途經16個站，需時約20分鐘。為了要算準時間，要不斷查閱巴士的「預計到站時間」，希望能順利趕上下一班轉乘的巴士。

陳太不時需要帶著兒子上演「追巴士」一幕。（陳諾希攝） 不過，路面情況難免存在變數，因此她不時需要帶著兒子上演「追巴士」。訪問期間，記者一同經歷「追巴士」的一刻，眼見巴士與巴士站只有一個燈位之隔，陳太隨即帶著漢傑急速穿梭於人群之中，最終成功上車。大家都跑得上氣不接下氣，未幾便到工場附近，其後再徒步行上工場。

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聽過好多好難聽嘅說話，話弱智仔呀，仲有好多！不過聽完就算，唔使唔開心！ 陳太