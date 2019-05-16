啟德跑道公園放殺蝸牛藥　未按指引圍封惹恐慌　康文署認衰致歉

「寵物共享公園」啟德跑道公園近日被發現草地散落大量紅色粒狀「毒藥」，除了雀鳥啄食外，引起不少狗主擔憂寵物誤服致命，香港01記者昨日（15日）下午就事件向康文署查詢，署方今日回應指，近日蝸牛不斷繁殖，「毒藥」為殺螺粒，署方没有按照部門指引將草坪局部圍封，對此事引致市民不便致歉。

放殺螺粒管理蝸牛數量 未按指引圍封草坪

康文署發言人表示，署方職員近日巡視轄下啓德跑道公園時，發現草坪上有大量因季節轉變而不斷繁殖的蝸牛。為了確保場地設施整潔衞生，職員在進行草地保養工作時於草坪上施放了常用於管理蝸牛等病蟲害的殺螺粒，但没有按照部門指引將草坪局部圍封，署方知悉情况後已隨即糾正。

康文署：事件引致市民不便致歉

發言人指，鑑於部分除害劑未能有效地分解，為免兒童及寵物接觸或誤服，已採取措施將草坪局部圍封及進行清理工作。此外，署方亦已訓示職員日後在草地施放除害劑時需按照部門指引，適當地圍封施藥範圍，並在當眼處張貼相關的告示。 署方對此事引致市民不便致歉。

愛協：1茶匙殺螺劑可殺死2.5公斤重狗隻

愛協發言人表示，無接獲狗隻在啟德跑道公園中毒個案，但曾有市民舉報發現可疑紅色粒狀物，督察昨日前往察看，也有發現並已經向負責公園的康文署了解中。發言人指，一般來說，殺螺劑都含有四聚乙醛(Metaldehyde)，四聚乙醛會影響動物的神經系統，可能會導致劇烈的刺激，只需1茶匙的誘餌可導致2.5公斤的狗隻死亡。動物攝入含有四聚乙醛的殺螺劑，1至4小時後可能會變得焦慮，出現唾液過度分泌、震顫、氣喘、心跳增加、體溫上升、也可能出現癲癇，甚至死亡，攝入2至3天後，部分存活的動物都可能出現肝功能衰竭的跡象。如攝入不久，可以在獸醫的指導之下進行催吐，獸醫也可以處方藥物及用靜脈輸液來進行治療，如果及時進行治療，大部分動物可以完全康復，部分病例則對肝臟有影響。