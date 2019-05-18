【天眼捉垃圾蟲】記者直擊上水鄉村垃圾山　食環擬增天眼助檢控

「垃圾蟲」將避無可避？食環署去年中於全港各區棄置垃圾黑點安裝俗稱「天眼」的閉路電視，打擊非法棄置垃圾行為。署方稱，由於成效顯著，署方擬今年第三季起延長有關計劃兩年，並將現時115個「天眼」增至逾300個。記者發現，署方近日至少已向8個區議會諮詢安裝網絡攝錄機新地點。記者在北區上水圍其中一個安裝天眼的垃圾黑點，發現多個「垃圾山」蔓延至民居和公園。

自去年6月起，食環署在全港115個非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機。食環署早前就有關議題回覆查詢時稱，署方可憑錄像資料向非法棄置垃圾的人士搜證及檢控，並可分析有關非法行為的時間及模式。

現時食環署正向多個區議會提交文件指，因有關計劃效果顯著，擬在今年第三季起延長計劃兩年，諮詢各區議會後，再於各區增加攝錄機數目，計劃第一階段 （今年第三季）在全港約100個棄置垃圾黑點安裝攝錄機，第二階段（今年第四季）再於約50個黑點安裝攝錄機，目標循序漸進地增加安裝地點至超過300個。

食環署由2018年6月起在全港115個非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機。（資料圖片）

記者發現，署方今月初起已向8個區議會諮詢安裝網絡攝錄機地點的優先次序名單，包括北區（29個）、大埔（15個）、沙田（16個）、西貢（43個）、油尖旺（約40個）、觀塘（13個）、元朗（93個）和南區（18個）等。署方稱，該名單參考了實地檢視及分析安裝攝錄機的可行性、棄置垃圾數量、投訴數字、 執法數字和違法的嚴重程度等因素。

上水圍圍內村垃圾收集站附近有民居旁，被人堆滿數百包垃圾、木板和雜物。（鄧柏良攝）

記者翻查有關名單，當中以北區增設天眼的29個垃圾黑點較為偏遠，平均每天棄置垃圾數量為都最高，由100公斤至3,000公斤不等。當中恐龍坑動物屍體收集站旁空地被列為安裝天眼名單首位，該處平均每天棄置垃圾達3,000公斤，過去一年署方接獲9宗就該黑點投訴。而南區的垃圾黑點特別標明主要出現大型傢俬、袋裝垃圾及裝修廢料。

記者今（18日）午到列入優先安裝天眼名單第五位的上水圍圍內村垃圾收集站，其過去一年的投訴數字在名單中最高，平均每天棄置垃圾達1,000公斤。記者發現，該處掛有食環署黃色警告橫額，警示非法棄置垃圾者會被檢控，但附近的「上水鄉第十一休憩處」和民居仍出現多個逾1米高「垃圾山」，近千包垃圾、木板和雜物公然被胡亂棄置。有街坊透露，該處長期垃圾堆積，但估計部分垃圾來自居住附近的拾荒者，惟記者上前拍門了解時無人應門。

北區建議安裝網絡攝錄機地點的優先次序名單，點擊查看↓↓↓↓

觀塘建議安裝網絡攝錄機地點的優先次序名單，點擊查看↓↓↓↓

沙田建議安裝網絡攝錄機地點的優先次序名單，點擊查看↓↓↓↓

南區建議安裝網絡攝錄機地點的優先次序名單，點擊查看↓↓↓↓

大埔建議安裝網絡攝錄機地點的優先次序名單，點擊查看↓↓↓↓

西貢建議安裝網絡攝錄機地點的優先次序名單，點擊查看↓↓↓↓

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