2018年99宗錯誤接駁污水渠至維港　情況創新高　有個案五年未改善

政府早年分階段落成「淨化海港計劃」，漸見成效。環境局局長黃錦星回覆立法會議員書面質詢時指，2018年維港水質管制區的水質指標整體達標率高達97%，創五年新高。不過，錯誤接駁污水渠至維港的個案同創五年新高至99宗，較2017年增加近九成。有4宗個案更是由2014年至今都未修正，足足拖延五年。 黃錦星指，屋宇署會繼續命令有關業主糾正渠管接駁錯誤問題，並按情況執法。

2018年維港水質管制區的水質指標整體達標率達97%，創五年新高。（資料圖片／梁銘康攝）

環保署於2014至18年間，於維港水質管制區內發現348宗污水渠錯駁個案。去年的宗數為99宗，較前年的53宗上升87%，亦是五年新高。當中油尖旺區最集中，有15宗；其次是九龍城區，有15宗。中西區情況最好，一宗也沒有。

當局未有解釋錯駁污水渠原因

整體348宗個案中，當中267宗（約77%）已修正，仍有81有待處理。其中有4宗個案是於2014年發生，即經過5年仍未修正，當局未有解釋污水渠錯駁的原因。而在過去五年，有51宗個案於屋宇署發出法定修葺及清拆令後仍未獲糾正，屋宇署會繼續跟進，敦促或命令有關業主糾正渠管接駁錯誤。若業主拒絕糾正，屋宇署會按情況執法，包括考慮根據《建築物條例》提出檢控。

維港沿岸污染源於污染物從雨水渠口排出

另外，環保署於2016年就進一步提升維港沿岸水質展開的顧問研究已大致完成，顧問將於本年內提交整項研究的報告書。當局透露，研究中的污染源頭勘測結果顯示，維港沿岸的污染問題主要是有污染物從雨水渠口排出所引致，原因可能是污水渠錯誤接駁到雨水渠，以及老化污水渠滲漏、街道活動及清洗公眾地方等。建議糾正錯誤接駁的排污渠，以及在接近雨水渠口設置旱季截流器。