【泳客注意】屯門青山灣泳灘過去四月水質達「極差」水平　

屯門有六個泳灘，包括蝴蝶灣、青山灣、加多利灣、舊咖啡灣、新咖啡灣及黃金泳灘。據環保署最新提供的屯門泳灘水質等級資料，過去四月份中以青山灣的水質最差，平均每月的大腸桿菌數量遠超其他泳灘約兩至三倍，泳灘每周等級制度有一次更達「極差」水平，其餘則有兩次被評為「欠佳」水平。

青山灣泳灘是位於青山公路的五個泳灘之一，該泳灘西面毗鄰為屯門避風塘和屯門河道，泳灘的腹地有數個屋邨，其中包括三聖邨。青山灣泳灘於環保署本年第一次採樣中，就被評為水質「極差」，而該月的大腸桿菌每月幾何平均數達255（每百毫升大腸桿菌數量），比其餘泳灘高出約兩至三倍，為當月屯門內水質最惡劣的泳灘。至於其餘的四個泳灘中，加多利灣、舊咖啡灣及黃金泳灘水質相若。屯門泳灘中表現最好的是新咖啡灣，四月內泳灘水質每周等級有四次達「一般」。

2019年2月至2019年4月屯門憲報公布泳灘的水質顯示，由於泳灘於冬季（十一月至三月）期間暫停開放，環保署的採樣頻率由每星期一次改為每月一次，因此泳灘在三月以前的水質每周等級不適用。（資料圖片）

翻查環保署資料，自有紀錄以來，青山灣泳灘在1986年的每百毫升大腸桿菌數量均超過1,000，被署方評為水質極差，情況持續超過6年，直至1993年才回落至「欠佳」水平，由1998年至今都持續維持「一般」水平。