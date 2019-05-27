【黃色暴雨】「黑雨」淹天水圍沙洲里　貨櫃場疑改渠口　渠署跟進

天文台今日（27日）凌晨發出黃色暴雨警告信號，天水圍每小時雨量更高達110毫米，達到黑雨水平，沙洲里二村水淹全村，水深及膝。有村民表示，相同程度的水浸昔日只會在大雨、黑雨下發生，今次黃雨下全屋水浸，兼且全村遭殃是頭一回，質疑與毗鄰貨櫃場改建排水口有關。貨櫃場負責人稱場內亦有水浸情況，對改建排水渠不知情。

村民質疑黃雨下全村被淹，乃因貨櫃場改建排水口，將貨櫃場內的水導入村。（賴雯心攝）

在天水圍沙洲里二村居住近60年的簡先生，對全村被淹相當憤慨。（賴雯心攝） 在天水圍沙洲里二村居住近60年的簡先生，對全村被淹相當憤慨。他表示村座落於低窪地區，大雨、黑雨下水浸不為奇，但一般去水快，認為今次黃雨水浸，與去年毗鄰貨櫃場改建排水口將水導入村有關。

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你就方便啦，我哋就食晒苦果。大家鄰居，唔介意分流過嚟，但唔好畀晒我。 元朗沙洲里二村村民簡先生

上午8時15分，天文台取消黃色暴雨警告信號，村內積水逐漸退去，但仍有洪水從高處流入村。簡先生直指洪水由貨櫃場而來，認為貨櫃場「不顧（村民）死活」將水導入村，「最緊要佢唔水浸，啲水排去邊佢唔理。諗住村內有條路去（水），將啲水引晒過嚟。沒有考慮我哋消化唔晒。」不滿貨櫃場開排水口時沒有與村民商量。

香港01向貨櫃場了解，職員否認改建排水口，只稱場內亦有水浸問題，不斷呼籲記者離開。村民希望政府部門與貨櫃場主交涉，改善排水，將污水妥善分流，「唔可以犧牲我嚟方便你。」簡先生相信洪水橋新發展區如箭在弦，政府快將收回此村，不會作大規模渠務維修，暫時唯一可行，是將現有石屎排水渠，改為網狀方式疏水。

祥降圍被堵塞水渠、違規工地致水浸

祥降圍有兩三個地盤，主要用作停車場及貨倉用途。規劃處曾對違規發展發出通知書，要求地主停止發展該地。(賴雯心攝) 元朗祥降圍清晨5時許發生水浸，下午渠務署人員到場了解，主要清走疏水渠雜物。人員指，該村的大雨水渠暢通，只不過突然一場黃雨「啲水衝落嚟，疏唔切」，加上被雜物堵塞，才會造成水浸，現時已經派員清走雜草及雜物。至於沙洲里村，他回覆指現時已處理，再無水浸情況出現。 據記者現場觀察，祥降圍有兩三個地盤，主要用作停車場及貨倉用途。規劃處亦曾對違規發展發出通知書，要求地主停止發展該地。工地存放碎石、車輛以及瀝青。記者跟隨渠道察看，近上游位置有大量水窪。有民居需要用水喉將屋內污水抽出，污水流入渠道以後，滲入附近工地，形成水窪，再流經民居外的水渠，才可向外疏導；惟渠道被雜物堵塞，村內多處仍有水窪。 村民鄧先生指今早清晨時警方及消防動員，見村長住所「浸得好緊要，啲水浸到上膝頭。」自己的屋建成27年，一向相安無事，但近兩三年逢落雨都浸，懷疑因為近年工程增多，村對上河流的水未能經平地分流，工程又未有建渠，導致無法疏水。

渠務處人員到場疏導水渠。（賴雯心攝）

疑有貨櫃場改動渠務設施 渠務署﹕積極跟進

渠務署指出，今日清晨於黃色暴雨警告信號生效期間， 屯門及元朗廣泛地區每小時錄得超過70亳米雨量，而天水圍更達每小時110亳米雨量，導致個別地方（包括天水圍沙洲里）出現水浸情況。渠務署已派人到場協助清理渠道及疏導積水，並留意到部分地方的排水渠被垃圾及沙泥淤塞，可能為導致水浸情況加劇的原因，渠務署會進一步調查及跟進。

就有報道指有貨櫃場改動其渠務設施，渠務署會積極跟進事件，並會在暴雨時密切留意該地方的排水狀況，有需要時會即時派員到場協助疏導雨水。

渠務處人員到場疏導水渠，將水導向此渠。（賴雯心攝）

黑雨每小時超過70毫米雨量

根據天文台網頁，天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，而黑色暴雨警告信號須超過70毫米的豪雨。即今早雖然天文台僅發出黃色暴雨警告信號，但屯門及元朗已達黑雨水平，其中天水圍更高達110毫米，雨勢強勁。