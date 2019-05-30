【What time is it ?】老友記惡搞陳偉霆　講流利英文大曬靚畫

What time is it？ 日前明星陳偉霆以英文演繹知名品牌的腕錶廣告的宣傳片，片中陳偉霆的英語發音引起網民熱烈討論。東華三院賽馬會松朗安老綜合中心「松朗藝術」的公公婆婆一向精靈活潑，繼元宵節伯伯送花冧婆婆，今日再有新搞作。緊貼著網絡潮流的老友記，構思出新的宣傳片內容，模仿陳偉霆翻拍下「惡搞」片段，還大曬老友記的畫作，證明年齡不是夢想的枷鎖，老友也可當藝術家。

主角69歲的葉炳賢伯伯熱愛畫畫，還緊貼著潮流，與一眾老友齊齊「反老還童」，表演一口流利英語。他在片中提到，自己在去年參加了藝術班，還說自己很想做一名藝術家。年老仍可有夢想，如今葉伯伯的畫功已經相當純熟，還有不少漂亮的「貼堂」畫作。

參與演出的主角葉炳賢伯伯。（片段截圖）

中心藝術發展主任蘇姑娘表示，老友記一向都有拍片活動，而她一發現新而有趣的片段，都會讓老友記看一看，「跟住大家就話，不如拍段片扮佢啦！」然後，老友記便拍出這條片段，內容還是一班老友共同構思，證明他們不單有心，還有想像力。

葉伯伯在片中直言自己在空餘時間最喜歡畫畫，自己也很想做一位藝術家。（片段截圖）

蘇姑娘續指，葉伯伯年輕時就讀香港理工大學工程系，因此操一口流利的英語，「伯伯的英文絕對好過陳偉霆！」而這條片中，伯伯也展示出自己的畫作，說出自己對藝術的熱愛，蘇姑娘也大葉伯伯很具藝術天份，「他一手一腳畫了很多漂亮畫！」。

葉伯伯的畫作《太陽之花》。（受訪者提供）

自東華三院賽馬會松朗安老綜合中心於2016年完成重建後，便開設松朗藝術院舍，提供適設的體能興趣班，如易筋棒運動班、畫畫班、書法班、插花班及定期為中心製作節日裝飾品等。中心一直透過藝術作為媒介，讓老人家享受各個活動的過程。