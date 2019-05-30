【橫洲發展】立會審議撥款前夕　村口遭「靠害式」鋸樹　途人高危

政府於橫洲內的永寧村、鳳池村及楊屋村收地建屋，立法會財務委員會將於明日（31日）審議「橫洲平整工程及基礎設施的撥款」23.9億元申請。橫洲綠化帶發展關注組上載一相片，在村內大路上，有兩棵樹被人用「砍樹」方式破壞，有村民指是工人所做，惟村民沒有現場影相，未能成功指證。

橫洲綠化帶發展關注組指，政府昨日（29日）表示，村內有241戶，只有58戶已遷出，仍有183戶村民未離開，懷疑政府搞「小動作」，迫村民妥協離開。記者現場所見，朗屏路鳳池村對開一斜路，有兩棵樹遭「圈樹」，有村民稱，一星期前已看到樹遭人破壞，惟未知何人所為。橫洲綠化帶發展關注組指，兩棵樹被人用「砍樹」方式破壞，以圍圈削走表皮，等樹自然枯萎。

橫洲綠化帶發展關注組表示，曾詢問發展局有否派人到場鋸樹，對方否認。關注組現時已向警方備案，又通知民政事務總署，希望鞏固受影響樹木。橫洲綠化帶發展關注組指，村內有44戶未曾與地政總署處理任何安置問題，但關注組一向採取「可留可走」態度。橫洲綠化帶發展關注組質疑，這種破壞明顯是砍樹方式，有合理懷疑是政府偷步，脅迫村民妥協離開，但村民仍然在村居住，未知何時遷出。由於兩樹靠近村民及單車徑，村民非常擔心樹木隨雨季及打風而倒下，造成人命傷亡。

樹木被人「圈樹」，即切斷根部供給養份的路來殺死樹木，若維束管完全被切斷，樹木會逐漸枯萎。（陳浩然攝）

長春社總監蘇國賢表示，樹幹表面有維束管，用以提供營養及水份給樹木，相片所見樹木被人「圈樹」，即切斷根部供給養份的路來殺死樹木，若維束管完全被切斷，樹木會逐漸枯萎。他指，樹木短時間內不會枯死，但樹木刻意被人鋸，認為鋸樹的人或另有目的。

元朗橫洲第一期公營房屋發展計劃將提供4,000伙單位，料最快於今年收地。（陳浩然攝）

始於2013年的「橫洲事件」，房屋署原計劃在整個橫洲，於綠化地帶、包括非原居民寮屋村鳳池村、楊屋新村及永寧村，以及棕地興建合共17,000個單位，卻遭屏山鄉事委員會和鄉事派反對。政府「摸底」後於2014年修訂計劃，將棕地列為第二及第三期再作研究，可建單位大幅減至4,000個。元朗橫洲第一期公營房屋發展計劃將提供4,000伙單位，料最快於今年收地。