【屯門走羊】山羊大冒險闖兆康苑食草　追蹤羊主：等於人哋養狗！

屯門不只有「騎牛牛出市區」的傳說，最近連山羊都出沒在當區。今日有一群山羊在兆康苑出現，牠們不單橫過馬路，更在路邊石壆草叢吃草，引來路過的途人也停下觀看。當區區議員就表示，這種情況雖不常見，但也曾經出現過兩次，「山羊可能是茵翠豪庭附近村落的村民所養。」記者在屯門兜截，成功尋獲羊兒的主人，據悉，今次是羊群大佬「豆豆」，帶領羊兒出走。主人手捉羊角邊引領回家，邊「教訓」小羊「以後不可以外出，無嘢食！」記者問她為何會養羊的原因，她反問「點解啲人養貓養狗？」 攝影：梁銘康、黃永樂

屯門給人的刻板印象是「多牛」，但其實連山羊也有。今晨有一群山羊在兆康苑附近出沒，期間牠們橫過馬路，走到巴士站，又一度停下來在迴旋處路旁石壆吃草，引來途人旁觀，有人見狀報警。警方收到報案指，上午10時10分，屯門兆康巴士站附近，約有十隻羊在馬路邊徘徊；至10時56分，牠們走到迴旋處旁低頭吃草，並列作動物發現處理。

（梁銘康攝）

主人現身爆粗趕羊

根據警方資料，分別有市民報案指在兆康苑附近及五柳路一帶目擊山羊食草，記者約於11時30分到場，惟一直未見山羊蹤影。後來兜截至康寶路終於發現山羊。當時約有10隻山羊在馬路兩邊，大部份都在吃草及樹皮，此時一名穿紫色衫女子出現，大喝一句「入去呀！X你XX！」，山羊隨即乖乖聽話，跟住主人返回一個自製的小羊欄。據悉，今次是羊群大佬「豆豆」，帶領羊兒出走。

手捉羊角邊引領回家

據山羊主人指，她總共養了十多隻山羊。記者好奇問到為何會養羊的原因，她反問「點解啲人養貓養狗？」。她指，平時她亦會放羊出外食草，但不知如何今次十多隻山羊會走到民居附近。主人手捉羊角邊引領回家，邊「教訓」小羊「以後不可以外出，無嘢食！」她點算後突然發現一隻公羊「豆豆」失蹤，一度擔心牠被捉走。幸好，幾分鐘後再有三隻山羊出現，當中包括「豆豆」，主人最後成功尋回所有出外「大冒險」的山羊。

+ 4 + 3 + 2

屯門兆康區議員巫成鋒表示，「走羊」的情況不是經常出現，近兩年只得兩次，「上次有山羊去過商場，那一次是在茵翠豪庭那邊出沒，可能是那附近村落的村民所養。」他憶述上一次「走羊」，最終由管理員驅趕牠們回村。據了解，茵翠豪庭附近有多條小村，包括屯門寶塘村、小坑村、柴田村和新慶村等，均距離兆康苑15分鐘路程之內。

巫成鋒懷疑這群山羊今日經過欣田邨走到兆康苑，「可能在那邊看到太多人，所以一路走過來兆康苑這一邊。」他最擔心山羊到處走時橫過馬路，對山羊或者道路使用者造成危險。他表示會跟進事件，查看山羊由誰飼養，再找方法避免同類「走羊」事件發生。