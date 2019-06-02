【撐記者】沙田麵店為網媒籌得40萬捐款　老闆：新聞界有壓力

沙田瀝源邨一間麵家今日（2日）發起「撐記者・食碗麵」義賣活動，為一間網上媒體籌款。現場超過100名義工穿着寫有「新聞自由」四個大字的橙色上衣，在餐廳內義賣食物及書籍。麵家第三代傳人表示，明白新聞行業有壓力，希望略盡綿力支持記者：「希望有人可以堅持信念，不是因為五斗米而折腰。」

「我希望更多人關注新聞，做少少事，讓人更貼地，知道新聞的重要性。」主辦是次籌款的盛記麵家老闆細B哥（張文強）說。這次「撐記者，食碗麵」義賣行動由今日（2號）上午9時開始，據悉早上11時麵店已人潮湧湧，午飯時間更一度要排隊等候食麵，當中不少新聞從業員都前來撐場。除了麵食，麵店出面的空地更有義工販售雞蛋仔等小食，以及幾本由記者出版的書籍。義賣活動於下午三時結束，經點算後共籌得四十萬捐款，老闆指是歷年來籌款成績最好的一次，款項將全數捐給眾新聞。

麵店門外有設有攤位，義賣小食及記者的著作。

下午時分，不少現職新聞從業員專程到場支持。

敬佩劉進圖遇襲後仍堅持信念

盛記由2013年開始，每年都會選一日做義賣，將該日的收益捐給較小規模的組織，沙田中學校長會、歷行會、樂齡會，區內教會都曾是受惠對象，今年他們首次選定為新聞機構籌款。細B哥表示，他早年已認識眾新聞創辦人劉進圖的妻子－前九龍巴士企業傳訊總監陳碧君，「陳碧君女士是我們的大恩人，是守護者。」他不願透露何解陳為他的大恩人，只說就此與劉進圖結緣。2014年，劉進圖被襲擊，背部及腿背中六刀，情況危殆。劉進圖出院後，他曾聯同妻子到盛記用膳，細B哥聽着劉進圖娓娓道來遇襲後的故事，心中驚訝不已。

義工今日均穿上寫著「新聞自由」四個大字的橙衣。

盛記麵家第三代傳人，右方的為張文強，人稱細B哥；左方的是他哥哥，人稱大B哥。（黃文軒攝）

希望新聞界不為五斗米折腰

「我聽着他說那時生死關頭情況，但他依然堅毅、無畏無懼，遇襲後更不會因此擔憂而不外出，我十分敬佩。」2017年，劉進圖與其他幾名新聞工作名，包括前《明報》執行總編輯姜國元、前香港記者協會主席麥燕庭及現任香港記者協會主席岑倚蘭等人，成立《眾新聞》，透過眾籌、訂戶月費及捐款籌集營運資金。

「這幾年間，我知道佢哋背後沒有金主，營運情況捉襟見肘，但他們沒有因為要吸引人收看報導，而要放棄自己原則。」細B哥雖稱自己不懂新聞，但仍有自己一套見解，「我覺得新聞行業是有壓力的，因為資金來源好重要，沒有資金支持營運，你憑甚麼說理念？但一有金主，背後就容易操控新聞方向，我覺得不合理，因為新聞就是要撇開立場，讓更多人知道事實。」為眾新聞籌款，也是細B哥對新聞行業的支持，「我希望有人可以堅持信念，不是因為五斗米而折腰。」

《明報》前總編輯劉進圖於2014年遭刀手襲擊，事件震驚新聞界。（資料圖片）

在沙田經營了四十年麵店

細B哥是盛記麵家的第三代傳人。1956年，盛記麵家於沙田舊墟（現希爾頓中心）由他的祖母開業賣牛腩麵，盛記的「盛」字，就是取自他爸爸的名字－－張盛。直至70年代沙田填海，舊墟面臨被拆除的命運，因此盛記搬遷至現時瀝源邨的熟食中心，並在80年代由細B哥接手至今。

6月2日上午9時開始，直至下午3時期間，店舖全數收入將會為網上媒體《眾新聞》籌款。（黃文軒攝）

社區飯堂 每月為長者派麵

原本好好經營生意，2009年細B哥遇上一位老人，盛記從此不一樣。「有好多長者過來餐廳執玻璃樽做回收，我還記得那年有位婆婆過來執玻璃樽，我不忍心見她這樣，於是我話不如給你廿蚊，不要執了吧。」婆婆聽畢，竟然這樣回答她：「我不是要你的錢，我要靠自己手腳賺錢。」

老人的反應叫細B哥愕然，於是他萌生起一個念頭，「不如定期都免費請區內長者食飯吧。」結果自十年前起，每個月的第一個星期日麵店都免費向長者送麵食，他們更組成30人的義工團隊，聯同區內中、小學生上門探訪獨居長者。

細B哥笑起來，眼邊擠出一條條眼紋，樣子和藹可親。記者問他，近年舉辦如此多善事，是否想貢獻社會？細B哥靦腆地笑道：「貢獻談不上，只是希望可以藉着不同義工，有小學生、中學生，及不同界別人士，讓他們把服務社群的信念傳開去，老吾老以及人之老嘛。」說畢再次露出他的招牌笑容。