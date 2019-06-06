【消失的食水】水費24年冇加　浪費嚴重33%食水未到水龍頭已流走

香港人耗水量多，隨着大灣區城市急促發展，香港的食水供應將面臨壓力，惟當中有33%的食水，在還未送到每家每戶的水龍頭前已經流失。思匯政策研究所今天(6月6日)發表水資源管理政策現代化報告，指出香港屬全球耗水量最高的地方之一，批評政府水管滲漏嚴重，而水費收費24年不變，建議增加1.4倍，以貫徹「用者自付」的原則。

思匯政策研究所今天發表水資源管理政策現代化報告，向政府提出了七大建議。(左起，研究所高級顧問陳琦、研究所資深學人李煜紹、研究所主席歐陽杞浚及研究員Dr. David von Eiff)(呂諾君攝)

為應對水資源的問題，水務署在2008年推出《全面水資源管理策略》，當中包括更換長達3000公里的老化水管、透過「智管網」將供水管網分成約2000個獨立監測區域和水壓管理區域，而其修訂版預計將在本年年底公佈。思匯政策研究所主席歐陽杞浚指出，過去政府不是「冇做嘢」，認為就水資源而言實施了不少政策，但都是零碎進行，不夠完整連貫，因此組織希望透過報告，可以讓香港邁向「智能用水」。

李煜紹指出，現時的水費分級制度24年不變，顯得過時。(呂諾君攝)

水費255元 成本622元

研究所資深學人李煜紹指出，根據國際水協會的數字，香港人每日人均用水量達217公升，相比鄰近的新加坡高出74公升，認為現時的水費分級制度過時，自1995年以來從未調整，未能反映供水成本(如東江水價格上漲等)。當中每個等級是根據平均家庭住戶人數而定，以公共屋邨的數字計算，有關人數已有下降，因此認為每個分級都需作調整，如第一級首12立方米免費，應減少至9立方米。

他以一個三人家庭為例，現行水費約為255元，但實際供水成本卻是622元，認為需調整水費結構，增加1.4倍至622元，才可達至用者自付原則，從而減少耗水量。李補充指，調整可攤分10年至20年進行，而政府亦要為低收入家庭提供政策支持。

消失的33%食水中，大部分都源於水管滲漏。(資料圖片/梁銘康攝)

除此之外，報告又指明，有33%的食水沒經水表記錄，食水流失十分嚴重，當中政府和私人水管滲漏佔了大半。李建議，政府要有更進取的2030年目標，包括透過進一步安裝智能水表等追蹤食水去向，將政府水管滲漏造成的食水損失由現時的15%，到2030年減至8%。



研究所高級顧問陳琦則指，香港的消費模式浪費用水，希望報告能讓大眾一同參與節約用水，希望在不久的將來香港能減少50%的用水，才能與柏林、西班牙等水資源政策優質的國家看齊。