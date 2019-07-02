公屋新鐵閘設計惹爆竊疑雲　房署：若自行改裝不負責維修

2014年，房委會通過斥資6億700萬元，在2015/16年度開始，分五年為17萬6300個租戶更換無掩板舊式摺閘，涉及101個屋邨。惟有區議員留意到部分新鐵閘有問題，相對容易被爆竊，房屋署卻不願更換批次。居民若自行安裝防盜裝置，則需負責鐵閘日後的維修保養，有區議員形容房屋署是「射個波畀居民」。

三年半16宗公屋爆竊案

根據沙田區議會發展及房屋委員會文件，沙田瀝源區議員黃宇翰就公屋單位爆竊問題向政府查詢。警務署回覆指，自2016至2019年5月這三年半間，沙田警區共接獲16宗公屋爆竊案，當中7宗有被撬痕跡。

黃宇翰指，自房屋署更換新式鐵閘後，留意到有部分批次的鐵閘有問題，容易被撬開。「鐵閘鎖沒有遮掩用的防盜裝置，容易打開。」他說這幾年間偶爾會收到市民投訴，指鐵閘安全設計有缺陷。

黃宇翰指，自房屋署更換新式鐵閘後，留意到有部分批次的鐵閘有問題，容易被撬開。（資料圖片/梁銘康攝）

房屋署：改裝後需自行負責維修

他又稱，自去年4月大埔廣福道發生爆竊案後，不少公屋住戶自行在鐵閘鎖旁加裝「U」字型的防盜裝置。然而由於鐵閘的維修保養由房屋署負責，居民自行改裝，令維修保養的責任問題存在灰色地帶。黃稱他過去一年多次向房屋署查詢，房屋署均未有正面回應會否負責，直至最近，房屋署方在區議會文件中加以回應。

房屋署表示，根據現行政策，改動防盜鐵閘及鎖屬於乙類業主固定裝置，住戶須向屋邨管理處提出申請。如改動沒有引致負面影響，房屋署一般會批准住戶的改動。但住戶改動鐵閘後，需自行負責鐵閘日後的維修保養。

區議員：房署射波！

黃宇翰批評，「房屋署畀啲有問題嘅閘，但又唔畀人換，好有問題。冇理由改（裝）完冇咗基本保養，完全講唔過去。根本房屋署應該換咗呢批有問題的鐵閘，唔好射個波畀居民！」

至於如何確保公共屋邨的保安，房屋署指署方已在各公共屋邨推行多重保安措施，包括安裝設有密碼鎖的保安大閘、派駐24小時保安當值員及為住宅單位提供鐵閘及大門等。而房屋署現時亦已為公共屋邨每座大廈的不同位置，例如升降機機廂、地面升降機大堂及大樓的前後門出入口等地方安裝閉路電視作保安之用。