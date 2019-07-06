【光復屯門公園】街坊圍攻叫派利市　阿伯憤怒：你後生唔淫咩？

下午3時許，遊行隊伍到達屯門公園，其間高呼「取消自娛區，還家長小孩安寧」口號，公園內有不少老翁於旁邊舉起手機拍攝及圍觀，遊行人士見狀不滿，包圍於公園內出現的老翁，雙方繼而發生口角，有老翁不滿反擊，遊行人士的説話具侵略性，「後生仔無淫蟲咩？」

「點解唔畀人唱歌？」

一名黑衣老翁見遊行人士到達後，情緒激動上前指罵遊行人士，被遊行人士大叫「走啦！」，雙方一度發生口角，老翁更伸手阻擋香港01記者拍攝。

老翁表示自己為退休人士，每天都會到屯門公園，不認同遊行人士所為。他指，有很多地方都會唱歌，質疑「點解唔畀人唱歌？你哋又唔係執法人士！」他認為可以建議唱歌人士調低音量，不明白是次行動目的，又表示自己沒有派利市，只是純粹聽歌，其後一名男子疑不滿老翁所言衝上前，瞬間被其他遊行人士勸阻，稱「唔好中計！」該名男子取出四元硬幣給老翁稱「畀兩蚊你搭車返屋企，畀夠四蚊你！」其間有示威者不斷指罵老翁「雞先生」、「屯門人俾你影衰哂」雙方之後被途人勸離。

老翁：你哋講嘅説話係侵略性



另一邊廂，一名穿黑衣帶帽、手持啤酒罐的老翁，亦被遊行人士包圍，遊行人士拍掌大叫「跳舞」、「淫蟲」及「派利市」，老翁向遊行人士稱「繼續行，唔好影響屯門區」。老翁劉先生事後接受訪問說：「你哋有你哋遊行，我有我哋發表，但你哋講嘅説話係侵略性。」劉先生認為，示威者有權發表意見，但不滿被稱為淫蟲，「話人淫蟲我就覺得好刺耳，你後生仔無淫蟲咩？後生仔唔需要咩？人哋純粹聽吓歌唔可以咩？」他又稱，「老人家同後生仔有乜分別？點解一定要叫人老淫蟲？」劉先生直指，唱歌人士的確很嘈吵，大家可以檢討，但現在遊行人士好像「大晒咁」劉先生離開時被遊行人士包圍，劉先生不斷反駁稱「你哋都會老！」

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