【公園歌舞團】沙田土瓜灣未見大媽進駐　保安﹕街坊舞團表現合作

「光復屯門公園」活動過後，康文署亦停止接受自娛區申請，大媽暫時消聲匿跡，卻令人擔心她們會轉場至其他地區表演。過往有報導指大媽歌舞團殺入沙田、土瓜灣等公園，香港01記者今親往視察，發現有女街坊唱歌、跳舞，也有長者派小費，但在保安員密切監測下，聲浪尚可接受。

沙田中央公園在晚上9時有街坊跳舞，音量可接受。(王譯揚攝)

沙田中央公園被指有大媽團表演，晚上8時許，記者在現場視察，發現有數名婦人以擴音器播歌跳舞，聲浪擾民，百米外皆可聽見，後來有人投訴，保安員到場勸喻後，音量便收細。至晚上9時，跳舞人數增至20多人，但音量可以接受。據負責管理的保安員指平日主要是街坊跳舞及耍太極，「見到佢哋噪，都會勸，佢哋會聽。」並指大家的秩序良好。

記者亦到土瓜灣海心公園了解，發現康文署兩個月前在公園涼亭設置隔音帆布，以防擴音器聲浪擾民，記者觀察認為效果理想，但亦發現有長者向表演者派小費，但金額不大。一名曾在屯門公園任職兩年、後來轉至上址工作的外判保安員以儀器測量現場音量分貝，他指甚少有超標情況。他又指屯門公園的阿伯「好似喪屍」，要求大媽收細音量時會被斥罵「你唔鬧隔離個檔？」，對比之下，海心公園的街坊較易勸喻。不過，當記者嘗試接觸跳舞街坊了解情況時，年老街坊卻厲聲驅趕。