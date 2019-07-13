【光復上水】水貨客銳減　生意跌五成　仍有人霸路執喼堵塞道路

反修例活動遍地開花，周六（13日）將會有「光復上水」反水貨客遊行。有水貨店東主指，水貨客有減少跡象，近半年營業額下降近五成，續稱明天將照常營業，一旦發生包圍事件或其他突發情況，將會考慮「落閘」暫停營業。記者到上水視察，水貨客數目有明顯減少，惟仍有不少人在藥房購物後，到大街上霸路「執喼」。

有水貨客在藥房門外收拾貨品。（王珮殷攝）

記者今天中午到上水視察，隨處可見提著行李箱的內地遊客，左手拉一個大箱、右手拉一個小箱穿梭大街小巷；藥房門口前則有些數名水貨客在大街上拆箱、分貨、收拾行裝。而著名的「水貨街」及港鐵上水站對開一帶的水貨客數目明顯減少，不再是遍地「執喼」、貨品的景象。當警察發現有「阻街」情況出現，便會勸喻：「唔好阻住條路」，請霸佔行人路的水貨客搬走堵塞道路的貨物，不要滋擾其他行人，水貨客聽罷後按其指示搬走貨物。

近半年水貨客銳減 營業額跌五成

有上水新功街的水貨店東主表示，知道周六將會有「光復上水」行動，他指對於行動不感擔心，「其實如果有事發生，我都冇辦法架！」他指，會照常營業，一旦發生包圍事件或其他突發情況，將會考慮「落閘」暫停營業。他續指，由今年年初開始，營業額下降近五成，相對去年同期，對開街道的水貨客及遊客有減少跡象，「梗係對生意造成影響啦，燈油火蠟都係錢！」

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同學們希望政府部門可以正視執法，回應市民訴求。(邵沛琳攝) 學生：應抱和理非初心 於上水區就讀中學的楊同學認為，大家應該抱住和理非的初心，因為上水有很多水貨客，不希望見到太多衝突場面，「每個人都有唔同嘅睇法，但係希望盡量少暴力！」。鑑於日前九龍灣「連儂牆」有義工遇襲事件，他指很多人對於暴力事件感到憤慨，但認為義工的不還手的做法值得借鏡，「佢做咗一個好好嘅示範，以暴易暴唔係一樣好嘅嘢！」。 上水水貨客阻街 區內物資短缺 邱同學認為衍生「光復上水」的行動，源於政府一直沒有做好自己的工作，「執法人員唔係每次都可以趕走水貨客，所以就返上水居民嘅行動，希望可以光復上水！」她指，水貨客於區內造成阻街問題，以及令到區內的物資短缺，例如嬰兒奶粉。「行行吓有幾個喼，會碌到你隻腳。」

對於光復上水行動，他們指自己應該會參與，以及表達一些訴求。邱同學指透過明日的行動，希望政府部門可以正視執法，回應市民訴求，「希望佢哋可以嚴正執法，太多嘅水貨客真係會阻到上水嘅居民。」

另外，本港各區有「連儂牆」遍地開花，楊同學支持設立連儂牆，因為並非每個香港人都可以上街發表自己的聲音，但能透過告示貼表達己見，「見到香港人好團結嘅精神，俾大家放低自己嘅心聲，同幫其他人加油，令到香港呢個地方變得更窩心！」。