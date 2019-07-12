曾咀靈灰安置所道路擴建零進展　議員：整唔好條路不如唔好開

屯門區議會交通及運輸委員會在今天﹙12日﹚召開會議，討論連接曾咀靈灰安置所和龍鼓灘的稔灣路交通配套。不少議員指出，稔灣路只有來回兩條行車線，難以應付春秋二祭大量掃墓人流，批評政府一直沒有改善道路回應要求。會上運輸署官員指在日後會開辦不同來往曾咀的特別巴士班次應付人流，並會監察使用情況以作改善。議員不滿官員回應，計劃去信特首辦和約見運輸及房屋局長陳帆表達不滿。

改善道路交通本為興建骨灰龕場條件 政府部門互相推搪

屯門曾咀靈灰安置所提供超過16萬個龕位，預計最快2020年落成。會上不少區議員指出連接靈灰安置所的交通配套不足，只有來回兩條行車線，擔心明年大批市民前往掃墓時會引起交通擠塞。

區議員朱耀華和楊智恒於會上指出，當初屯門區議會支持興建靈灰安置所，條件是政府必需擴闊道路，但現時靈灰安置所落成在即，政府仍未有計劃擴闊道路。另一名議員陶錫源更指，若政府不擴闊道路，曾咀靈灰安置所不應啟用；張恒輝批評多年來各政府部門就此事不斷互相推搪，令人憤怒。

運輸署高級運輸主任梁俊謙於會上回應指，2020年將開辦來往屯門西鐵站至曾咀的特別巴士線，以及在2021年開辦來往青衣和曾咀的巴士線，應付大量前往掃墓的人流，日後會監察新路線載客量並作改善。

去信特首辦表不滿 會約見陳帆商議曾咀問題

委員會主席蘇炤成不滿政府回應，表示將去信特首辦，以及約見運輸及房屋局局長陳帆表達不滿，並希望能與政府商議曾咀的道路交通問題。