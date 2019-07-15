香港大學研究生會提出修憲「取消繁體書寫」　遇本地生反對後急撤

香港大學研究生會（PGSA）原訂昨日（14日）召開週年大會，通過數條具爭議性修憲，包括刪除「須用繁體中文以書寫中文」的規定，及新增「所有研究生會的活動都需要符合《基本法》」條文。修訂早前遭到一眾研究生反對，他們成立修憲關注組，並於網上發動圍堵週年大會。研究生會最終於昨日開會前夕臨時取消大會，並撤回修憲草案。 約30名持反對意見的研究生前往利瑪竇宿舍，找尋前研究生會主席李景賢未果。他們於宿舍前宣讀訴求，要求交代修憲事件，並要求研究生會就行政失當道歉，及收回譴責反修訂《逃犯條例》示威者的公告等。 （攝影：郭藹盈）

反對修憲的研究生前往宿舍找尋前研究生會主席李景賢，並於宿舍門前貼上「PGSA釋放財物報告」標語及李景賢照片。

港大研究生會急停爭議條例 包括「刪繁體字書寫中文」

香港大學研究生會（PGSA）在週年大會舉辦前夕公佈多項憲章修訂，引起部分研究生反對與媒體報導。其後，研究生會發送電郵，宣布刪除最具爭議性的兩條修例，包括「刪除以繁體中文書寫的中文」與「研究生活動需符合《基本法》」的草案修訂。然而，其他具爭議性修憲草案繼續保留，包括新增「允許餽贈或收受禮物」的規條。

持反對意見的研究生葉小姐認為，香港大學研究生會多年由內地學生壟斷，研究生學會多項運作「忽略本地學生需要」及「行政失當」。根據港大校園傳媒《學苑》早前報導，研究生會曾在中國學生常用網站「搜狐」提前10日發布推廣活動，有「傾斜向中國學生之嫌」。據了解，研究生會現時五位主要代表均為中國內地學生。

港大校園傳媒《學苑》於7月10日報導，指香港大學研究生會發放資訊疑傾斜中國學生。（網絡截圖）

此外，《學苑》早前曾接獲讀者報料指控稱，「研究會涉嫌以會費報銷有關出訪的機票及酒店開支，及於中國移動合作的迎新活動內牟利，但相關內容未能證實」。抗議現場的部分研究生舉起「PGSA 釋放財政報告」標語，希望獲取上一年度財政報告，查證以上說法。葉小姐亦解釋，上述事件為會員對研究生會新增「允許餽贈或收受禮物」規條表示擔憂的原因。

葉小姐舉起海報，表達對研究生會欲新增「允許餽贈或收受禮物」規條的不滿。

研究生會發聲明譴責612事件 本地生：不代表我

修憲的週年大會原定於7月14日下午3時半舉辦，香港大學研究生會早上7時以電郵宣布會議取消，並「為避免衝突升級」而撤回修憲。數十名持反對意見的研究生前往宿舍找尋2018至19年度研究生會主席李景賢，要求解釋修憲事件，並讀出數項訴求及「PGSA不代表我」口號。

在場研究生Cathy 表示是次行動並非針對研究生會的單一事件，「我覺得這是一個制度問題，PGSA可以代表研究生發表聲明譴責612事件的示威者，但是研究生會其實是『小圈子選舉』。所有候選人都要得到『上莊』（上屆研究生會）提名，才可以成功『入圍』，進行其後的會員投票程序。」

她解釋，這也是研究生為何認為「PGSA不代表我」。翻查香港大學網站的《數據一覽》，2017至2018年度「修課式研究生」與「研究式研究生」的本地學生人數佔所有學生的51.3%。Cathy表示所有研究生都為研究生會的「基本會員」，擁有投票權，然而卻沒有必然的參選權，形容現時研究生會代表由「非民主選舉」選出。