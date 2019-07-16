【深水埗講呢啲】石硤尾行人路避雨上蓋斷開一截截　路政署擬加建

港鐵石硤尾站A出口至石硤尾邨美亮樓距離相近，不足一百米路程，但該路段狹窄，每逢雨季行人經過時拿著雨傘行走，常出現『人遮』爭路情況，相當狼狽。路政署為提供避雨設施，將會在該路段加建上蓋，但卻採用分段式設計，避雨效果成疑。鑑於行人路附近有停車瑒和學校的車輛出入口，令上蓋難以連貫，整條行人路的上蓋於是斷開一截截。有見及此，運輸署與路政署委託了顧問公司再了解車輛出入口加建上蓋是否可行。

議員批評該路段舊有上蓋設計「一節節嘅設計，做唔到避雨效果」，故提出把部分上蓋升高、以增加避雨亭連貫性的建議。（區議會文件）

早在2017年，深水埗區議會交通事務委員會已選出「港鐵石硤尾站A出口至石硤尾邨美亮樓窩仔街的行人路段」為應最優先加建上蓋。在年初，顧問公司已確立上述行人路段加建上蓋，技術上可行。惟在該路段上的中華基督教會銘賢書院升高上蓋的建議，有待顧問公司研究其可行性。

最終，顧問公司確立了在銘賢書院的車輛出入口升高上蓋一建議技術上可行，而美亮樓停車場出入口的位置因興建中的石硤尾邨第六期及第二期的行人天橋將能覆蓋部份位置，房屋署指他們會將行人路上蓋伸延至美亮樓停車場出入口兩旁，故該路段不納入加建範圍。

新設計圖加建升高上蓋位置。（區議會文件）

據設計圖顯示，路政署將在銘賢書院車輛出入口加建上蓋，以覆蓋港鐵石硤尾站A出口至停車場出入口路段，以及停車場出入口至石硤尾邨美亮樓路段，以增加避雨亭的覆蓋範圍。