【728集會】示威者自製紅藍黑旗助進退　旗手盼警釋善意勿用武力

參與「佔中」的中學生，五年後搖身一變為大學生，再度因反修例而上街，他們是經歷時代動盪的一代。這一個月半以來，這些年輕示威者從雜亂無章、各自為政，逐漸演化為具組織式的分工，「旗手隊」亦應運而生。旗手隊的三色旗幟恰似警方的警告旗幟，衝突時向示威者展示，性質卻截然不同。旗手隊的工作是將前線訊息傳遞至後援，令大家步伐一致，減少錯誤傳遞訊息的情況。作為大學生的Lett，籌組旗手隊支援前線，堅持每場示威也上陣，她的心願是「守護大家」。

高舉旗幟的人中，包括旗手隊團主Lett及其拍擋阿嘉。（楊婉婷攝）

藍旗「慢慢後退」、紅旗「停」、黑旗「前方已發生衝突，各位小心」，在林士街及德輔道中交界的戰場中，三色旗幟在催淚煙霧籠罩著的示威者群中尤為顯眼。而高舉旗幟的人中，包括旗手隊群主Lett及其拍擋阿嘉。

兩個半小時前，晚上8時正，Lett及阿嘉在灣仔軒尼詩道急步趕往上環戰線，沿途大叫通知其他示威者物資安排。他們的防護裝備只有一個頭盔、一個眼罩及一般口罩。唯獨是阿嘉孭著一個像是用作裝相機腳架的長型袋，露出旗幟的白色旗桿。Lett告訴記者向西行的示威者，全部打算到戰火最激烈的上環作支援，因大批示威者被警方重重包圍，無路可逃，她們兩人也在趕路，「唔想佢哋有事，去（上環）睇下咩環境，睇下可唔可以成功救返佢哋出嚟。」

Lett（左）及阿嘉（右）在走往西環的路中接受訪問，她們指「旗手隊」的工作主要是將前線的討論結果傳遞至後方，但不會參與討論。（楊婉婷攝）

Lett仍是中學生時，在雙普選訴求聲中長大，也參與過佔中活動。五年後，成為大學生的她為反修例再度上街，更召募有心人共同籌組「旗手隊」。「前線冇領頭人，只係集中討論得出共識，而旗手隊嘅工作係用於傳遞訊息，讓後方嘅人會清楚知道前線情況。」早於六月連場遊行中，旗手隊已逐漸成型，但裝備尚未完善，資訊收發混亂，旗手隊發揮的作用不顯注。以727元朗衝突為例，南邊圍、西邊圍皆有旗手隊員，惟前線與警方衝突激烈，各自以「大聲公」大叫，對講機「jam線」而接收不清，人傳人方式傳遞訊息有機會誤傳，導致訊息混雜。

群主﹕旗手隊全義務 無組織背景

旗手隊群主及成員學會與前線及哨兵更全面溝通，同時自資製作更好的旗幟，並在網上討論區「連登」宣佈728正式上陣，當日前線皆見旗手身影。Lett指出，旗手隊主要成員約十人，完全自發、義務、不收錢，制作旗幟的費用是成員間籌集得來，沒有任何組織背景。每一個小隊以一個旗手及兩名義工組成，義工負責大聲公開咪及取物資，旗手會在示威前夕或當日招募義工協助，「好多係肯出力，唔怕辛苦，肯幫手嘅人，香港人係非常之好，係好願意去幫手」。每次示威至少有五隊，旗手隊不會參與任何決策，僅支援前線，「唔想左右人哋決定，大家決定嘅係最好架啦。」

三色旗幟在催淚煙霧籠罩著的示威者群中尤為顯眼。（楊婉婷攝）

希望守護大家 成上街動力

經歷一個半月的示威活動，加上接連參加元朗、港島兩日遊行，Lett身心俱疲，但仍堅持上街。她坦承是元朗圍村人，對721元朗白衣人襲擊市民事件「看不過眼」，直言警黑勾結存在已久，舉例指警車入村巡查，即使見到違泊也不抄牌，僅「搭下膊頭講下次唔好啦」。而且警方使用過份武力對待學生，故有種「守護大家」的心情，成為她堅持每次上街的原動力。

以她的觀察，示威者六月初期不算齊心，抱著「我已經出咗嚟，差唔多係時候返屋企啦」的心態上街，然後接連發生暴力、非暴力、各種言論爭辯等事件後，現在的示威者目標一致，溝通完善，亦產生一種「義務」的想法，「認為自己有義務要為自已、家人、下一代、所有人出一份力。」

希望警方以善意態度遊說示威者

至於警方被指使用過份武力驅散示威者，Lett個人認為事件原兇的政府至今仍冷處理示威者的訴求，僅利用警方鎮壓示威者，「個人覺得，警察只係畀政府或者立法會議員利用」，她亦理解遊行、集會獲發反對通知書時屬違法，警方需要作出處理，但她希望警方不要以武力驅趕，可採取溫和的處理方法，例如以善意態度遊說示威者離開，例如說﹕「而家要清場，唔想傷害你，會安全送大家返屋企，錄幾句口供，唔會打你。」

旗手隊共有三面旗，包括藍旗「慢慢後退」、紅旗「停」、黑旗「前方已發生衝突，各位小心」。（楊婉婷攝）

根據網上討論區連登的「香港首次旗手小隊上線啦！」發文，旗手小隊由籌組以來首次正式發表，將會隨前線進退，並將前線的決定舉旗傳遞至後方。「慢慢後退」的藍旗展示時，示威者可以數住「一、二」後退，但不等同撤離。「停」的紅旗代表後退或前進至一定位置時需停下，示威者亦要提高警覺以隨時準備應對任何突發狀況；而「前方已發生衝突」的黑旗代表防暴警員正衝擊防線，示威者要提升至最高警覺，可自行決定支援或後退。發文者亦重申旗手隊絕非大台，僅用作知會前線安排。