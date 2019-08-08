【逃犯條例】視障人士中環默站　控訴政府漠視訴求

大約十名視障人士傍晚自發在中環「接放工」，在皇后像廣場外默站一個多小時。他們手執「攻擊性武器」手仗，拿著「無懼暴力堅持到底」的標語，控訴政府漠視訴求。 是次是他們首次行動，他們強調視障群體亦是社會一分子，會與大眾同行，會以柔制剛，在運動中用和平方式「做得幾多得幾多」，呼應「兄弟爬山各自努力」精神。

多名視障人士聯同義工及好友在中環后像廣場默站。（徐嘉蒓攝）

默站地點位於中環港鐵站出口、匯豐銀行對出，傍晚6時開始有不少白領下班，亦有不少旅行團在鄰近皇后像廣場聚集。

八至十名視障人士、數名健視義工及朋友先後參與默站，他們有人手執手仗，有人蒙著雙眼，將標話用繩掛頸，放在胸前，向途人展示「無懼暴力堅持到底」八個大字，地下則放有「控訴政府漠視訴求」的標語。有些人則拿著的「Democracy Now」、「Free HK」的手寫紙牌。

天氣酷熱，他們由下午六時一直站至近七時半，有人有時會喝一兩口水，聽聽手機或手錶的聲響，但更多的時候，他們只是堅持站著，沒有喊累。

有不少上班一族經過時會看一看這班視障人士，然後繞道往港鐵站。但同時有不少人拍攝，亦有旅客駐足觀看，有零星人士向默站的視障人士拍膊頭，說聲「香港加油」、「多謝你哋」。

我唔信林鄭月娥會唔知道（訴求）......佢完全係漠視態度，講得最多就係譴責。 參與者黃俊恆（Billy）

黃俊恆（Billy）稱視障人士訴求與大眾一樣清晰，強調五大訴求缺一不可。（徐嘉蒓攝） 其中一位參與者黃俊恆（Billy）表示，是次行動完全自發，各人利用各自網絡，「朋友叫朋友來」，有剛畢業的視障中學生，亦有中年人參與，彼此間不是太熟稔。 他指出，自6月9日百萬人遊行起，視障朋友間建立了一個ＷhatsApp群組，互相同行參與集會、遊行，之後有人提出視障群體希望參與更多這場運動，經討論後，就產生今天小型默站行動。 他說，他們的訴求與大眾一樣清晰，強調五大訴求缺一不可，「咁多次遊行，各區遍地開花，我唔信林鄭月娥會唔知道（訴求），但佢放出來態度係我唔需要回應，我覺得我已經回應咗，但其實未回應。佢完全係漠視態度，講得最多就係譴責。」

默站期間吸引不少途人圍觀。（徐嘉蒓攝）

當有啲人可以無差別攻擊平民百姓，一種恐怖襲擊喺香港發生，我相信我哋要有無懼暴力嘅態度行出來。 參與者黃俊恆（Billy）

「無懼暴力 堅持到底」為是次默站主要展示標語。（徐嘉蒓攝） 「無懼暴力 堅持到底」為是次默站主要展示標語，另一位參加者任博輝表示，視障群體是社會一部分，雖然能力有限，但願意與大眾在一起，而今日默站有一種調和的作用。「近日（政府）想大家亂、想大家打，我哋就係要以善勝惡，以柔制剛方式話畀你聽，唔好意思我哋唔會打。」 Billy則解釋，「暴力」不止是指制度上的暴力，更指近日社會發生的衝突所見的肢體暴力，「當警方完全不對等地使用佢哋認為嘅最低限度暴力，當有啲人可以無差別攻擊平民百姓，一種恐怖襲擊喺香港發生，我相信我哋要有無懼暴力嘅態度行出來。」

你見今日我哋冇喧嘩、冇挑釁，就係因為見到愈來愈危險局面，所以要用靜默方式表達。 參與者博輝

參與者博輝希望用和平方式表達反修例訴求。（徐嘉蒓攝） 默站期間，一名中年婦女走近視障人士，質問他們「你哋睇唔到，點樣支持？知唔知道班暴徒行為？」在場義工及視障人士指女士言論屬歧視，女士指不支持示威者掟磚，又指如果行動是和平會予以支持。 Billy在訪問中反駁，視障人士有渠道接收資訊，知悉近日發生警方濫捕、使用過份武力、及白衣人無差別攻勢市民，他想和該女士說：「即使我唔同意（示威者）行為，但唔代表反送中運動訴求，我擁抱嘅價值係無效，兩者唔係二元對立。」 反修例運動至今，示威者之間強調「兄弟爬山 各自努力」。博輝認為，近日警民衝突升級，他們更要用和平方式表達訴求，未來或會考慮在其他區分繼續默站。「你見今日我哋冇喧嘩、冇挑釁，就係因為見到愈來愈危險局面，所以要用靜默方式表達。」 不過二人強調不會對前線示威者行為「割蓆」。「我未必會咁做，亦可能覺得未必需要咁做，但唔會否定佢哋嘅決定，亦理解佢哋點解咁做，從來都唔會話佢哋錯。」Billy說。

有女士反問視障人士有否見過示威者的暴力行為，被在場人士批評涉歧視。（徐嘉蒓攝）

今屆政府固執，不聆聽民意，比較高傲，以精英心態治港，傾向保障少數人利益。 參與者莊陳有