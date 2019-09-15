【社區快拍】韓星金義聖赴金鐘聲援：香港人非常勇敢

曾參演電影《屍殺列車》的韓國資深男星金義聖，今日（15日）現身港島示威區。自香港反對《逃犯條例》修訂以來，金義聖曾多次在社交網絡公開支持香港市民，甚至曾參與「Eye For Hong Kong Campaign」，上載以手掩右眼的自拍照，聲援疑被布袋彈射爆脈的少女。由遠方網絡聲援到「落區」親歷香港史無前例的社會運動，這位曾歷南韓民主化浪潮的資深男演員在夏愨道又看到甚麼？

金義聖為親歷香港社運特意來港至少四天 ，今午隨韓國攝制隊到金鐘。他認為示威現場很和平，想對港人說，「你們並不孤單，全世界也在注射你們。（You are not alone. Somebody is watching you, all around the world.)」他又形容大家情感上是相連的。港人不時以現況與80年代韓國光州事件作對比，金義聖認為光州事件是韓國民主體制的象徵，又認為與香港情況有點相似，但不希望發生，因有事件牽涉很多受害者。

不過，他亦指香港與韓國不同。韓國是一個獨立國家，但香港受制於一個大國家中國，因此他認為前途未明，「我不知道未來，但對我來說不是十分明亮。 (I don't know about the future, but it's not very bright for me.）」他指，自己因此曾問在場香港人怎看未來，然而，港人卻回答他，未來是現在爭取而來的，他們是不會停止的。他慨嘆，香港人真的非常勇敢。