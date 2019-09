【社區快拍】韓星金義聖赴金鐘聲援：香港人非常勇敢

曾參演電影《屍殺列車》的韓國資深男星金義聖,今日(15日)現身港島示威區。自香港反對《逃犯條例》修訂以來,金義聖曾多次在社交網絡公開支持香港市民,甚至曾參與「Eye For Hong Kong Campaign」,上載以手掩右眼的自拍照,聲援疑被布袋彈射爆脈的少女。由遠方網絡聲援到「落區」親歷香港史無前例的社會運動,這位曾歷南韓民主化浪潮的資深男演員在夏愨道又看到甚麼?

金義聖為親歷香港社運特意來港至少四天 ,今午隨韓國攝制隊到金鐘。他認為示威現場很和平,想對港人說,「你們並不孤單,全世界也在注射你們。(You are not alone. Somebody is watching you, all around the world.)」他又形容大家情感上是相連的。港人不時以現況與80年代韓國光州事件作對比,金義聖認為光州事件是韓國民主體制的象徵,又認為與香港情況有點相似,但不希望發生,因有事件牽涉很多受害者。

不過,他亦指香港與韓國不同。韓國是一個獨立國家,但香港受制於一個大國家中國,因此他認為前途未明,「我不知道未來,但對我來說不是十分明亮。 (I don't know about the future, but it's not very bright for me.)」他指,自己因此曾問在場香港人怎看未來,然而,港人卻回答他,未來是現在爭取而來的,他們是不會停止的。他慨嘆,香港人真的非常勇敢。