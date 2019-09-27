【9.28五周年】敗選傘兵　社區深耕五年捲土重來　葉錦龍再戰西區

「我有個願景。」走在石塘咀的街道上，社區主任葉錦龍突然說：「我想在區內做到共同坑道，整理好地下的不同線纜，這樣街道的地面才不會像現在一樣凹凸不平。」然後他說起前一天凌晨3時獨自落街巡區，用手推車推在路上的「小實驗」：「手推車推過時，那聲音『咔咔咔』的。」邊行邊說着區內的大小問題，這是他展開地區工作的第五年。 五年前的雨傘運動對部分人來說，有如一場政治覺醒，不止是令人醒悟到對普選的關注，更有人發現重奪地區議會的重要性，而作為「傘兵」之一的葉錦龍在這場社會運動過後，於中西區石塘咀展開了地區工作。雖然一年的時間無法推倒對家近30年的盤根，但落敗過後，他馬上捲土重來，在區內繼續深耕，亦見盡區議員「唔做嘢」衍生出的問題：「區議員的不作為不是無害，是很有害。」

「我會去（佔領區）的其中一個原因，是弟弟當天參與了罷課，作為哥哥，我要去保護他。」葉錦龍憶述。2014年9月27日，在前一晚的「重奪公民廣場行動」過後，警察於早上再次清場，抬走了留守在立法會公民廣場旗杆下的學生，大批人士在廣場外的添美道上集會，聲援及要求釋放被捕學生。當天主持完網台節目後，他便和區諾軒一同到金鐘，至28日凌晨，佔中發起人之一的戴耀廷在台上的作出了宣布：「佔領中環，正式啟動！」

2014年9月28日凌晨，佔中發起人之一的戴耀廷在台上的作出了宣布啟動佔中後，在場有人士起身離開，葉錦龍坦然當刻心情想「大鑊了！」（路透社）

這句說話至今仍言猶在耳，但葉錦龍當刻的心情卻是「大鑊了」。「在他說的那一剎那，很多人起身離開，這樣不用等清晨，就會被人清場。」然而，他並沒有擠身在離開的人潮之中。「不知為何會有種感覺，覺得我要留下來，被抬走就抬走吧，拖得一會便是一會。我不想弟弟被打，不然作為哥哥，我很難交代。」他笑說。這句說話至今仍言猶在耳，但葉錦龍當刻的心情卻是「大鑊了」。「在他說的那一剎那，很多人起身離開，這樣不用等清晨，就會被人清場。」然而，他並沒有擠身在離開的人潮之中。「不知為何會有種感覺，覺得我要留下來，被抬走就抬走吧，拖得一會便是一會。我不想弟弟被打，不然作為哥哥，我很難交代。」他笑說。

結果，葉錦龍在佔領區一留便是一星期，到身體健康出現問題才暫時離開。離開那「非日常」的區域，短暫重回自己的「日常」，眼見自己居住的社區充斥着反佔領的街站，卻沒有民主派人士作出抗衡，令他訝異於社區和佔領區之間的「溫差」，認為佔領區內的情況未能在地區中反映出來。「我覺得很奇怪，泛民區議員都到哪去了？就是因為這樣，我才想我們的社區中，是否有地區戰線可以打？」

訝異於社區和佔領區之間的「溫差」，以及區內議會的情況，葉錦龍和幾位朋友當年響應了「高登18區計劃」，展開地區工作，在社區中「揼石仔」。（李穎霖攝）

「揼石仔」重建香港

一個念頭，開展了一連串對區議會、他所居住的中西區、石塘咀的研究。當區區議員連任至今已超過30年，但葉錦龍感覺對方多年來都「冇咩點做嘢」，然後更驚訝地發現，那個『細細個就聽過嘅名』（當區區議員），曾是民主派議員，「佢家陣黃色衫，點解轉眼會變咗藍色衫呢？」他說笑道。在2014年、那個還是高登「當道」的年代，他和幾位朋友響應了「高登18區計劃」，組成「西環飛躍動力」展開地區工作，希望在社區中「揼石仔」重建香港，同時宣揚民主的理念：「你也知道，民主是好東西。」自此，「傘兵」稱呼如影隨形。

以500餘票之差落敗

一年的地區深耕過後，葉錦龍在上屆選舉中還是以500餘票之差落敗。4年過去，當年一同出戰的「傘兵」慢慢轉至其他崗位，但他仍選擇留在地區中打拼，除了是因為正職仍有空間讓他服務地區，更是因上場選戰中，得到不少街坊的幫忙、遊說其他人了解社區中正發生的事，令他感覺到這社區的情況並不絕望。「不止我在努力，很多街坊在不同位置努力。做下去得到街坊信賴，加上這是我成長的社區，很難就這樣放下。」他續說：「我想多給自己幾年時間去做。」

上屆選舉以500餘票之差落敗後，葉錦龍馬上捲土重來，他說是那是他成長的社區，過程中亦得到了街坊信賴，很難就此撒手不幹。（李穎霖攝）

縱然人人都說要重奪區議會，但區議會只是一個諮詢架構，政府亦未將過往市政局的部分權力下放，重奪過後，又是否能為香港帶來很大改變？葉錦龍認為，在市政區被殺局過後，民選的代議士只剩立法會和區議會議員，而區議會有部分實權作地區行政，仍有其重要性：「區議會可以批一億，或許再多加幾個幾百萬。一個寵物公園的撥款，以至再大型的工程、興建市政大樓，都是區議會可以控制的。只要區議會有真正的議政能力、有權力，其實不是做不到的。」

當上區議會交通及運輸委員會增選委員的兩年間，葉錦龍發現政府部門制定的政策，並非以民為本，制度的暴力亦難以打破：「原來當你在議會中是少數時，學林鄭話齋，你是沒有stake（無份）的。」他亦觀察到區議員「唔做嘢」所帶來的後果，舉例指西區警署旁的西區已婚警察宿舍已丟空13年，一直未拆卸重建，而區內一直有聲音建議釋出用地，改建作社區設施：「保皇黨之前明明也說支持該地用來興建社福設施，但在區議會問警方有關用地的計劃，警方回以『興建宿舍』後，他們竟靜悄悄地改為支持警察，而且沒有和街坊說過！」議題最後需由地區人士向街坊作出解說，惟警方的申請仍在5月時獲城規會通過，葉錦龍說起時仍難掩激動和不忿。

說起區內有議員未知會街坊，悄悄轉而支持警察將丟空13年的西區已婚警察宿舍，重建成新的警察宿舍，他仍忿忿不平：「區議員的不作為不是無害的，是很有害！」（李穎霖攝）

他指，西區一帶一直缺乏可供居民舉辦活動的場所，雖然附近一帶的西營盤社區綜合大樓、前西區裁判法院都有會議室、活動室可供使用，但場地不足，難以申請，面積又難容納多人之餘，部分場地位置亦較遠，不便區內長者，故若宿舍在拆卸後，用地改為社區會堂，或能會改善街坊的生活。「區議員有責任和居民交代議會上討論的議題，他們的不作為不是無害的，是很有害，害到社區的發展，也害到居民的日常生活。」他忿忿道。

想起幾年前為其他民主派人士助選，被一群同鄉會的人士指罵，葉錦龍說當時自己不忿得哭了出來，「不明白為甚麼有人可以如此無恥，當時有街坊走過來，說：『傻仔，哭甚麼？』」到現在，面對指罵，他亦已釋然：「我尊重他們的言論自由。」但5年過去，執政的人變了，社區的狀況亦隨時局改變。持不同意見的人士由5年前只會當街指罵，到今天有人會亮刀恐嚇，甚至部分區域曾出現襲擊、流血事件。對此情況，他也坦言暴力令地區工作變得很有挑戰性，惟言談中仍抱持着一份樂觀，直言「我係唔會驚㗎」：「我相信不論是地區的戰線，還是抗爭的戰線，今日做的事，他朝一定會有回報。」