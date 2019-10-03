【10.3示威．總覽】多區示威堵路　大埔墟、觀塘及牛頭角站關閉

10.1國慶全港多區爆發激烈警民衝突，其中荃灣有示威者被警員開實彈打中胸口，引發輿論壓力。繼昨晚全港多區示威衝突後，今晚再有人號召上街，前往黃大仙、屯門、上水、大圍、將軍澳等集會。 【00:28】元朗西鐵站現場，餘下數十名防暴警員駐守，現場已無市民聚集，只有零星乘客出閘路過。 【00:18】元朗西鐵站現場，警員證實白衫男子無案在身，拍攝其身份證後予以放行。該名男子自稱姓鄧，向記者指剛才向警員叫了幾句，但他拒絕再向鏡頭講同一番說話，惟相信「講中佢心聲」，故被截查。他又指，被截查時，其中一名警員幾有禮貌，鄧笑言勸他「有良心就唔好做喇」。鄧續指，他住元朗，路過西鐵站，正準備坐的士回家。 【00:09】元朗西鐵站現場，警員在F出口截查一名白衫男子，指他挑釁，並立即用攝錄機拍下該男子、及在場所有人士樣貌：「影低佢，夠證據就拉」該名男子卻說話時，遭警員阻截「唔好講無謂嘢」，男子稱「我怕俾人用棍毆」警員回應：「點毆你呀?咁多記者!」又大叫「驚乜嘢呀，CHECK埋就俾你走!我唔知你驚乜!」男子稱「我驚白衫人打人咋!」警察問「咁你今日著咩色衫呀?」有警員向其同袍大叫「唔好理佢講乜，CHECK過唔係WANTED就放佢走啦!」現場有市民路過駐足圍觀，警員並無阻止，只要求在場拍攝的人士退後。 【2019-10-04/00:03】元朗西鐵站現場，餘下零星人士聚集，間中有人高聲呼叫，例如「阿SIR拜拜」等，防暴警員則舉起攝錄機拍下過程。警員及在場人士相隔約數十米距離。



【23:59】元朗西鐵站現場，有部份警員打算離開，有在場人士大叫「走啦阿SIR」，警員隨即駐足戒備。雙方並無衝突。

【23:54】元朗西鐵站現場，有人在客務中心附近高聲說話，防暴警員走近了解及戒備，當中包括一名「旗手」。

【23:41】觀塘現場，有防暴警員走出馬路將雜物搬到行人路上，觀塘道汽車已可通過。

【23:39】元朗西鐵站現場，約30名防暴警員到場戒備，有警員用電筒照向在場人士。有人笑言「阿SIR又開燈喇，呢度咁光，西鐵站又有後備發電機。」

【23:15】港鐵宣布，因應突發情況及車站設施被破壞，為顧及乘客和員工安全，以下車站關閉 :

-- 觀塘站及牛頭角站暫時關閉，觀塘綫列車不停此兩車站。

-- 大埔墟站暫時關閉，東鐵綫列車不停大埔墟站。

因應屯門區突發情況及受封路影響，

三條輕鐵路綫暫停服務 : 507, 614P, 615P。

三條輕鐵路線改道行駛 : 505 (不停建安站至兆麟站), 614 (不停鳳地站至兆禧站)及751 (不停蔡意橋站至友愛站)。

【22:55】大埔：有人至少兩次向大埔墟站戒備的防暴掟雜物，防暴警驅散兩邊出口的群眾，港鐵宣布大埔墟站關閉。

【22:45】元朗：元朗西鐵站警方舉藍旗。

【22:44】大埔：防暴警在大埔墟站戒備，有人向警方投雜物，防暴衝出驅趕大埔連儂牆一帶人士。

【22:26】屯門：因應屯門區突發情況及受封路影響﹐輕鐵路綫507, 614P, 615P暫停服務。505, 614, 751改道行駛。

【22:20】屯門：示威者衝上屯門公路，用水馬，雜物等堵塞屯門公路兩邊行車線，來往九龍及屯門方向受阻，不少車輛擱在馬路。

【22:17】觀塘：因應突發情況，為顧及乘客和員工安全，觀塘站暫時關閉，觀塘綫列車不停觀塘站。

【21:48】屯門：有數十名黑衣人突襲屯門兆麟政府綜合大樓，砸破多塊玻璃後逃離，亦有示威者在鄉事會路設路置，有人建議上屯門公路。

【21:45】因應突發情況，為顧及乘客和員工安全，觀塘站暫時關閉，觀塘綫列車不停觀塘站。

【21:45】觀塘：apm有市民聚集，港鐵宣布因應突發情況，為顧及乘客和員工安全，觀塘站暫時關閉，觀塘綫列車不停觀塘站。觀塘站apm站出口落閘，站內有大批防暴警戒備，市民隔着鐵閘指罵，期間有女士感不適。

【21:46】黃大仙：黃大仙廣場有大批街坊呼叫口號，包括「721唔見人 831打死人」、「五大訴求 缺一不可」及「香港人加油」等，更向警方指罵。

【21:30】上水：美心餐廳及多間藥房一早已經關門，不少戴口罩人士不斷拍打腳踢藥房大閘，期間有人報警，現場人士起哄。

【21:16】將軍澳：PopCorn商場內的Starbucks被嚴重毀壞，有人在店內噴漆，炮轟美心，另外美心旗下的美中·鴨子亦遭殃，有食客不滿急急埋單走人，而優品360的閘門都被人破壞，有人衝入店內翻倒貨品，有酒樽被打爛。

【21:05】屯門：在屯門市廣場內的集會人士開始轉場往政府合署。

【21:01】將軍澳：有人在商場內破壞，包括美心旗下的Starbucks，之後逃離商場。

【20:30】黃大仙：多名用黑布蒙面的防暴警察於黃大仙廣場附近截查及巡查。

【20:15】屯門：屯門市廣場內有人掛大型標語，有三層樓高，約百市民圍觀

【20:15】上水：上水廣場有逾百市聚集，合唱《願榮光歸香港》及呼叫口號。

【20:10】將軍澳：將軍澳港鐵站有少量人士聚集。

【20:00】黃大仙：黃大仙港鐵站暫時運作正常，只有兩個出口被封。睦鄰街公園有多架警車，軍裝警員亦配上裝備。中銀、美心和元氣餐廳外牆用白板圍封，入面有少量食客。

10.1國慶全港多區爆發激烈警民衝突，其中荃灣有示威者被警員開實彈打中胸口，引發輿論壓力。昨日荃灣、黃大仙、大圍、將軍澳、屯門等多處都有示威者上街，追究警方開槍決定，示威者分別堵路、縱火、破壞港鐵站等，警方在多區施放催淚煙驅散。今晚再有人號召上街，前往黃大仙、屯門、上水、大圍、將軍澳等集會，恐觸發連續第三日衝突。