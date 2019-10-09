紅磡天橋外牆化自然風景壁畫　外籍藝術家：美化香港，與示威無關

最近有網民發現於紅磡南道行人天橋，一名外籍女士以顏料於天橋外牆，繪畫上大自然風景及動物壁畫，有網民指她為近日示威中被破壞及塗鴉的外牆進行修復。該名外籍女藝術家受訪指，自己於2015年起，已參與由政府及機構「香港悠揚文化藝術基金會」合辦的社區壁畫計劃，目的為美化香港，與最近4個月的示威活動完全無關，牆壁未動工前亦沒有被張貼任何標語或噴上塗鴉。

芬蘭女藝術家Riitta Kuisma於紅磡南道行人天橋繪畫壁畫。（陳蕾蕾攝）

壁畫圍繞大自然題材。（陳蕾蕾攝）

近日於紅磡南道近紅磡站B1出口的行人天橋，一名外籍女士正埋頭苦幹，用畫筆於天橋外牆描繪上繽紛色彩。負責繪畫壁畫、居港20年的芬蘭藝術家Riitta Kuisma表示，自己自2015年起，已參與由政府及機構「香港悠揚文化藝術基金會」合辦的社區壁畫計劃，是一個經正式申請的長期計劃，過去於多區繪畫壁畫，包括九龍城、土瓜灣等，主題圍繞與大自然有關的題材，包括藍天綠草、鶴等元素，Riitta希望透過壁畫美化香港及為城市注入能量。Riitta稱今次於紅磡每日繪畫數小時，預計花五日完成壁畫。

Riitta澄清無覆蓋外牆塗鴉，活動亦與示威無關。（陳蕾蕾攝）

澄清無覆蓋塗鴉 活動與示威無關

而天橋位置亦貼出九龍城民政事務處告示，指上址正進行彩繪繪畫工作，並展示將會變成壁畫的兩個外牆範圍。Riitta留意到網上有人發佈她正在繪畫的圖片，指她是為了覆蓋早前示威活動的塗鴉，她澄清並非事實，壁畫計劃已進行一段時間，與香港最近4個月的示威活動完全無關，目前彩繪範圍於未動工前，亦沒有被張貼任何標語或噴上塗鴉。

Riitta指，兩周前已完成九龍塘通往又一城天橋的壁畫，即使天橋上方位置有被貼上標貼及塗鴉，但壁畫範圍並沒有被塗鴉或貼紙，她感謝大家對其作品的尊重。有途經市民認為，壁畫令人心曠神怡，紓緩近日緊張氣氛。