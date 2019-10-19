【觀塘魚屍】觀塘海濱現過千烏頭死亡傳惡臭　釣客無懼：釣完食返

周五（18日）晚上，觀塘海濱長廊對開海面，有市民發現大量魚屍在近岸面飄浮，且發出陣陣惡臭。今早記者到觀塘海濱實地視察，現場所見約千條魚屍仍未清理，而且集中在九龍貨倉沿岸位置飄浮，魚屍中大多為烏頭，部份魚屍已開始腐爛，傳出臭味，近岸邊處異味較為濃烈。其後有海事處人員駕小艇清理魚屍，有釣魚客指過去曾見兩三次魚屍飄浮。

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退休人士蕭先生表示，平日都聞到海面傳來一點異味。 （郭倩雯攝） 晨運客：平日海面有異味 感覺不衛生 今早9時許，不少市民如常在觀塘海濱長廊跑步、休憩，似乎未被眼前過千魚飄浮的畫面嚇倒。一名退休人士蕭先生向記者表示，平日早晚均會到觀塘海濱跑步，並指平日都已經聞到海面傳來一點異味，感覺不衛生，惟未曾見過如此大量死魚飄浮，他估計是海水受污染導致魚類大批死亡。

釣魚人士朱先生指，過去在觀塘海濱亦見過兩三次魚屍飄浮。 （郭倩雯攝） 釣魚客：過去曾見兩三次魚屍飄浮 在場有釣魚人士朱先生指，過去在觀塘海濱亦見過兩三次魚屍飄浮，「見慣架啦，都唔係第一次。」朱懷疑海濱附近有人洗艇，致使海水受污染令魚類死亡。惟他指過去發生同類事件時，死魚種類繁多，但今次主要是烏頭死亡，故亦不排除是烏頭群受到感染而大量死亡。朱先生受訪時仍在釣魚，並以釣䲞魚及石斑為主，他不擔心魚獲會有問題，「食得㗎，無問題，如果條魚有事都死咗啦。」

海事處人員駕小艇清理魚屍

另一名釣魚人士林先生指，今日魚獲與平日相差無幾，亦不擔心死魚會令唔擔心水質污染，「死嘅係烏頭，我釣嘅係泥鯭」。而記者其後亦發現，有海事處垃圾清理船隊人員駕小艇到場清理及收集死魚屍體。