【逃犯條例】民政署向受破壞議辦發津貼　未界定示威活動時間

反對《逃犯條例》修訂引發的社會運動至今已持續五個月，在示威活動中，有多個議員的地區辦事處被破壞，區議會秘書處今向區議員發出通告，指民政事務總署將向辦事處在示威活動中受到破壞的區議員提供一次性津貼。有區議員指，有關措施雖在雪中送炭，但在現時的社會狀況及選舉臨近的情況下，不會優先處理維修事宜，亦有人指出，辦事處在示威活動以外時間被破壞，未知是否亦合資格申請有關津貼。

多個議員辦事處在近日的示威活動中遭破壞，部分需維修及重置辦事處內的物品，有辦事處更因損毀嚴重，至今仍然關閉。葵青區區議會秘書處今日向全體議員發出通告，指民政事務總署將為區議員提供一次性津貼，以支付辦事處因示威活動被破壞而引致的維修、重置開支，議員最多可申領5萬元作維修辦事處，及維修、重置使用營運開支償還款額、開設辦事處開支償還款額購置、租用的設備和傢俱，並可另外申領10萬元，安裝閉路電視、防盜警報系統、鐵閘等保安設備。

立法會及葵青區區議員麥美娟位於青衣海悅花園的辦事處早前被破壞，至今只能提供有限度服務。（林振華攝）

民政事務總署回覆香港01指，向18區區議員提供一次性津貼，以協助受影響區議員盡快恢復其辦事處運作。有關津貼將以實報實銷方式，在2020年1月前發還，申請的區議員須在今屆區議會任期屆滿前使用，並提交有關辦事處被破壞的警察報告、口供的副本，如區議員有使用營運開支償還款額為辦事處購買保險，亦必須承諾向保險公司申領賠償，並把有關款項全數退還政府。

荃灣區區議員葛兆源位於福來邨的辦事處，於10月上旬的示威中曾被破壞，當時議辦未有裝上鐵閘，大門玻璃被人打破後，有人進入辦事處打破及推倒內裡的物品。葛兆源指除了大門外，辦事處內有電腦、屏幕被破壞，當中影印機的破壞最為嚴重：「其實我們每月仍在供款，影印機公司說這是人為損壞，不屬保養範圍，光是維修費就要6萬元。」他指，在是次事件中約損失8、9萬元，日前亦花費了近8,000元加裝鐵閘，以加強辦事處保安。

荃灣區區議員葛兆源位於福來邨的辦事處，於10月上旬的示威中曾被破壞。（資料圖片／余睿菁攝）

區議員憂仍在供款物品能否申領津貼

雖未正式收到區議會秘書處的通知，但葛兆源指亦聽過有關一次性津貼消息，形容津貼有如雪中送炭：「因為之前我也在想要如何找6萬元，維修好影印機，但仍在供款的物品不知能否申領。」不過，他認為在社會情況未降溫，又有候選人遇襲，未能保障選舉順利進行、候選人安全及議會運作的情況下，「正常人也不會先處理這些（維修）事情。」加上選舉臨近，推出措施的時間點上亦有矛盾：「現屆區議會任期只剩下一個月，我亦不知能否連任，雖然東西是要維修，但輸了選舉的話，這些物品也是要還給區議會。」

葛兆源指，辦事處內有電腦、屏幕被破壞，當中影印機的損壞最為嚴重。（林振華攝）

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另外，葵青區區議員梁錦威位於葵涌邨的辦事處8月時亦兩度遭人刑事毁壞，當時辦事處大門、信箱被抹上糞便，玻璃窗亦被劃花。梁錦威指，辦事處在事件中未遭受太大破壞，只需作清潔及還原，早前亦於門口加裝閉路電視，以加強保安。他表示，今日收到有關津貼的通告，尚未仔細研究，惟兩次事件皆不是於示威活動進行的時間發生，閉路電視亦在措施推行前加裝，故不知道是否合資格申領該津貼。

葵青區區議員梁錦威位於葵涌邨的辦事處8月時亦兩度遭人刑事毁壞。（資料圖片／鄧詠中攝）

有區議員質疑相關措施為建制派而推出

區議會秘書處發出的通告列明，有關津貼是用以支付在議辦在示威活動中受到的破壞，而引伸出的維修、加裝保安設備費用，惟民政事務總署回覆香港01時，未有回應會如何界定示威活動的時間，以及在示威活動以外時間受到破壞的辦事處能否申領津貼。梁錦威認為，即使辦事處遭破壞的事件非在示威活動期間發生，署方亦應發放津貼予受影響議員，以協助維修。他又認為政府是見大量建制議員辦事處被破壞得厲害，才臨急臨忙推出津貼：「過往民主派議員的辦事處遭破壞，政府也沒有出聲。」

2019年區議會選舉荃灣區福來選區候選人為工聯會葛兆源、民主黨黃湛聯及報稱獨立的伍嘉儀；民主動力梁錦威為葵青區葵涌邨北選區候選人，同區候選人還有民建聯梁崗銘及未有申報政治聯繫的郭三全。